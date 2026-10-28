Oyuncu Birkan Sokullu ile Eda Gürkaynak, Japonya seyahatlerinden fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Ülkenin kültürel noktalarını ziyaret eden çift, tatil boyunca verdikleri romantik pozlarla takipçilerinin beğenisini topladı.
JAPONYA’DA ALIŞVERİŞ TURU
Japonya’nın farklı noktalarını gezen Sokullu ve Gürkaynak, alışveriş yapmayı da ihmal etmedi. Ünlü markaların mağazalarını ziyaret eden çift, ayakkabı alışverişiyle de objektiflere yansıdı.
SARI BALKABAĞI HEYKELİNDE POZ VERDİLER
Çiftin ziyaret ettiği yerlerden biri de dünyaca ünlü Japon sanatçı Yayoi Kusama’nın ikonik eseri Sarı Balkabağı (Yellow Pumpkin) heykeli oldu. Japonya’nın Seto İç Denizi’ndeki Naoshima Sanat Adası’nda bulunan eserin önünde poz veren ikili, seyahatlerinden romantik kareleri takipçileriyle paylaştı.
Günün Trend Haberleri
Sokullu ve Gürkaynak’ın Japonya’dan gelen aşk pozları sosyal medyada beğeni topladı.
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