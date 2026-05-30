Finans piyasalarında kalıcı bir istikrar ortamı yaratmayı hedefleyen Japonya, uygulamakta olduğu kantitatif sıkılaştırma (QT) programını resmi bir kararla sonlandırdığını açıkladı.

Ülke ekonomi yönetiminin, bono piyasasında meydana gelebilecek olası bir çöküşün önüne geçebilmek için kantitatif gevşeme (QE) yani para basma sürecini yeniden başlatmak mecburiyetinde kaldığı bildirildi.

BONO ÇÖKÜŞÜNÜ ÖNLEMEK İÇİN GERİ ADIM

Piyasalardaki dengeleri korumak amacıyla alınan karar doğrultusunda, Japonya'da QT programı tamamen askıya alındı. Mevcut finansal göstergeler ve piyasa dinamikleri, bono piyasasında yaşanabilecek büyük çaplı bir çöküşü engellemek adına ekonomi yetkililerinin QE mekanizmasını devreye sokmaya zorlandığını ortaya koyuyor.

Bu kapsamda, sistemin işlerliğini korumak için yeniden matbaaların çalıştırılması gündemdeki yerini aldı.

GEÇMİŞTEKİ YÜZDE 12,5'LİK DEV DÜŞÜŞ HATIRLATILDI

Japonya'nın bono piyasasını kurtarmak amacıyla tekrar para basma (QE) formülüne yönelmesi, geçmişte yaşanan piyasa reaksiyonlarını da yeniden gündeme taşıdı.

Finansal kayıtlara göre, Japonya'da daha önce sıkılaşma adımları atılıp faizler yükseltildiğinde hisse senedi piyasalarında çok sert bir kırılma yaşanmış ve borsa sadece 24 saatlik bir zaman dilimi içerisinde yüzde 12,5 oranında tarihi bir değer kaybı yaşamıştı.

Gelişmeler, Japonya'nın QT programını durdurarak bono piyasasındaki çöküş riskine karşı yeniden QE adımlarına sığınmasının, küresel finans çevrelerinde yakından takip edildiğini gösteriyor.

Geçmiş uygulamalarda yaşanan yüzde 12,5'lik sert düşüş hafızalardaki yerini korurken, mevcut şartlarda atılan bu geri adımın finansal piyasaların geleceği için uzun vadede iyi bir görünüm sergilemediği belirtiliyor.

PİYASAYA ETKİSİ NE OLUR?

Japonya Merkez Bankası'nın sıkılaşmadan vazgeçip yeniden para basmaya başlaması, küresel finans sisteminde kartların yeniden dağıtılmasına neden oluyor.

Yıllardır Japonya'dan sıfır faizle borçlanıp dünya piyasalarına yatırım yapan dev fonların, bu ani politika değişiklikleri karşısında panikle pozisyon kapatması, New York'tan Borsa İstanbul'a kadar tüm küresel borsaları tepetaklak aşağı indirme ihtimalini gündeme getiriyor.

Yatırımcıların borç riskini yönetebilmek için ellerindeki hisse senetleri ve riskli varlıkları hızla elden çıkarması, dünya genelinde milyarlarca dolarlık tarihi bir satış dalgasını tetikleme riski barındırıyor.

MERKEZ BANKALARI FAİZ İNDİREBİLİR

Bu küresel finansal belirsizlik karşısında Amerikan Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) gibi dev merkez bankaları tüm ekonomik planlarını askıya alarak acil durum politikasına yönelebilir.

Yaşanabilecek zincirleme bir reaksiyonu veya olası bir çöküşü önlemek isteyecek olan bu merkez bankalarının, piyasayı sakinleştirmek amacıyla acil faiz indirimlerini ve taze para enjeksiyonlarını devreye alabileceği öngörülüyor.