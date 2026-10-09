Dünyada lisanslı üretimi, özel aroması ve astronomik fiyatlarıyla tanınan Japonya menşeili tescilli Yuzu narenciyesi için Türkiye yeni küresel tedarik merkezine dönüştü. Antalya, Mersin ve Muğla’da kurulan özel mikroklima bahçeleri sayesinde, Japonya’nın gurme meyvesi Yuzu artık Türk çiftçisinin eliyle dünya pazarlarına ihraç ediliyor.

JAPONYA’NIN GURME MEYVESİ AKDENİZ İKLİMİNİ SEVDİ

Gastronomi dünyasında lüks restoranların, ünlü şeflerin ve parfüm üreticilerinin gözdesi olan Doğu Asya menşeili Yuzu, Türkiye topraklarına uyum sağladı. A vitamininden C vitaminine kadar yüksek besin değeri, kendine has yoğun aroması ve asit dengesiyle tanınan bu premium narenciye türü için Türkiye, bölgenin en stratejik üretim ve tedarik merkezlerinden biri haline geldi.

4 İL ÜRETİMİN KALBİ OLDU

Türkiye’de narenciyenin başkenti sayılan Antalya, Mersin, Hatay ve Muğla kıyı şeridi, Japonya’nın tescilli meyvesi için özel üretim üssüne dönüştü. Bölgenin sahip olduğu yüksek güneşlenme süresi ve mikroklima iklim yapısı, Yuzu’nun kabuğundaki zengin uçucu yağların ve kendine has aromatik lezzetinin en üst seviyeye ulaşmasına imkan tanıdı. Kurulan özel tesisler ve kapama bahçelerle rekolte her geçen yıl katlanıyor.

HER İSTEYEN YETİŞTİREMİYOR

Yuzu, standart narenciye türlerinin aksine dünyada yüksek katma değerli "özel statülü" ürünler arasında yer alıyor. Meyvenin kabuk kalitesi, aroma yoğunluğu ve suyundaki asit dengesi uluslararası gastronomi standartlarına göre denetleniyor. Türkiye'deki üreticiler, sıkı kalite kriterlerini karşılamak ve lisanslı yetiştiricilik kurallarına uymak kaydıyla sürece dahil olabiliyor. İstenen renk, kabuk kalınlığı ve aroma değerini yakalayamayan ürünler premium pazar sınıfında değerlendirilmiyor.

DÜNYA MUTFAKLARINA TÜRKİYE'DEN İHRAÇ EDİLİYOR

Akdeniz’deki tesislerde titizlikle toplanıp paketlenen lisanslı Yuzu meyveleri, başta Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu olmak üzere lüks restoran ağlarına ve kozmetik sanayiine ihraç ediliyor. Türkiye, lojistik gücü ve yüksek meyve kalitesi sayesinde küresel Yuzu tedarik zincirinde kilit bir oyuncu konumuna yükseliyor.