FIFA 2026 Dünya Kupası F grubu ilk maçında Hollanda ve Japonya, ABD’nin Arlington kentindeki Dallas Stadyumu'nda karşılaştı. Gollerin ikinci yarıda geldiği mücadelede Hollanda iki kez öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve mücadele 2-2 berabere bitti.

İki kez geri dönüşe imza atan Japonya, maç sonrası da futbolseverlerin gönlünü fethetmeyi başardı.

TORBALARLA TRİBÜNÜ DOLAŞTILAR

Karşılaşmanın son bölümünde gelen ikinci beraberlik golü sonrası Japon taraftarlar büyük coşku yaşadı. Ancak onlar yine de birkaç dakika sonra yarattıkları tüm dağınıklığı temizlemeye özen gösterdiler. Taraftarlar tribünlere mavi çöp torbalarıyla geldiler ve çöpleri toplamak için tribünler arasında dolaştılar.

Japon taraftarların bu hareketi sosyal medyada büyük beğeni toplarken, Japon futbolcular da soyunma odasını buldukları gibi bırakmaya özen göstererek örnek bir davranışın altına imza attı.

JAPONYA BUNU HEP YAPIYOR

Maç sonrası stadyumları temizlemek, 2022 Katar Dünya Kupası ve 2018 Rusya Dünya Kupası boyunca da aynı şeyi yapan Japon taraftarların adeta bir simgesi haline geldi. 2022 Dünya Kupası'nda da Almanya'yı 2-1 yenen Japonya'da maç sonu taraftalar stadyumdaki çöpleri temizlerken oyuncular ise soyunma odasını toplayarak futbosleverlerin tebriklerini almıştı.