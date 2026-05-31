Japonya Savunma Bakanı Shinjirō Koizumi Çin hükümetinin "Japonya yeniden militarist oluyor" suçlamalarını sert bir dille reddetti.

Singapur'daki güvenlik konferansında konuşan Bakan iki ülke arasında son 10 yılın en ciddi krizini çözmek için diyalog çağrısı yaptı.

Koizumi Pekin'in devasa nükleer silah gücünü ve stratejik bombardıman uçaklarını hatırlatarak Japonya'nın savunma bütçesini artırmasını "doğal bir hakkı" olduğunu söyledi.

Koizumi konuşmasında "Bir düşünün. Karşımızda devasa bir nükleer silah deposuna ve stratejik bombardıman uçaklarına sahip bir ülke var. Japonya ise bu silahların hiçbirine sahip değil. Buna rağmen Japonya 'yeniden militarizme dönmüş' olarak damgalanıyor. Sizce de bu durum çok tuhaf değil mi?" dedi.

Savunma Bakanı bu siyasi kriz döneminde asıl ihtiyacın diyalog olduğunu belirtti. Japonya'nın kapılarının Çin ile görüşmelere her zaman açık olduğunu vurguladı.

DİPLOMASİ SAVAŞI KIZIŞTI

İki ülke arasındaki diplomatik savaş 7. ayına girerken gerilim Başbakan Sanae Takaichi dönemine damga vurdu.

Takaichi'nin göreve geldiği ilk hafta Çin'in ayrılıkçı bölgesi Tayvan'ın bağımsızlığını savunan açıklamalar Çin'in öfkesine sebep oldu.

Çin Devlet Başkanı şi Cinping geçen ay ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı zirvede Takaichi'yi ve Japonya'nın askeri adımlarını sertçe eleştirdi.

Şi görüşme sırasında Japonya konusunu açtığında oldukça öfkeli davrandı. Trump ise nükleer silahlara sahip Kuzey Kore tehdidi nedeniyle Japonya'nın güçlü durması gerektiğini savundu.

Pekin yönetimi bu süreçte Japonya ile üst düzey görüşmeleri boykot etti. Ayrıca üretim için kritik öneme sahip nadir toprak elementleri gibi çift kullanımlı ürünlerin ihracatını da kısıtlayarak misilleme yaptı.

JAPONYA'DAN İTTİFAK ÇAĞRISI

Bakan Koizumi bölgede güvenliği sağlamak adına geniş kapsamlı bir iş birliği planı ortaya koydu.

Japonya bu doğrultuda ABD, Avustralya ve Hindistan'dan oluşan Quad ittifakını daha aktif kullanmak istiyor.

Ayrıca Avustralya ve Yeni Zelanda'ya fırkateyn satışı ile Filipinler'e radar temini gibi askeri ortaklıklar planlanıyor.

Koizumi bölgesel hedeflerini "Japonya bu bölgeyi ve dünyayı daha özgür ve açık tutmak adına daha fazlasını yapmaya tamamen hazırdır" sözleriyle vurguladı.

ABD'nin bölgeye olan bağlılığından şüphe edilmemesi gerektiğini belirten Koizumi aksi takdirde Çin'in bu boşluktan yararlanacağını belirtti.

Eski Avustralya Başbakanı Kevin Rudd ise Çin'in bu gerilimde geri adım atmak istemediğini ve asıl amacının ABD ile müttefiklerinin arasını açmak olduğunu belirtti.