2026 Dünya Kupası F Grubu'nda heyecan son ana kadar doruktaydı. Tunus'un sıfır çektiği grupta ilk olarak Hollanda'nın liderliği garantilendi. Ardından Japonya ve İsveç'in 2.'lik mücadelesi son dakikaya kadar sürdü. Japonya'nın 56'da Daizen Maeda'yla bulduğu gole İsveç'te Anthony Elanga, 62'de verdiği yanıtla skoru tayin etti: 1-1. JAPONYA'NIN RAKİBİ BELLİ OLDU Aynı anda başlayan maçta Tunus'u 3-1 yenerek puanını 7'ye çıkaran Hollanda, grubu lider tamamladı. 5 puanlı Japonya 2. sırada tur atlarken; İsveç de en iyi 3.'ler kontenjanından son 32 turuna kaldı. Grubu 2. sırada bitiren Japonya, son 32 turunda C Grubu'nu lider tamamlayan Brezilya ile karşılaşacak.

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