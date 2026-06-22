Japonya hükümeti, yabancılar için uygulanan vize ücretlerinde yaklaşık 50 yıl sonra ilk kez artışa gitti.

BBC'de yer alan habere göre, 1 Temmuz'dan itibaren tek girişli vize ücreti beş katına çıkarılacak.

Kabinenin onayladığı düzenleme kapsamında tek girişli vize ücreti 3 bin Japon yeninden (yaklaşık 865 TL) 15 bin Japon yenine (yaklaşık 4 bin 320 lira), çok girişli vize ücreti ise 6 bin Japon yeninden (yaklaşık 1730 lira) 30 bin Japon yenine (yaklaşık 8 bin 640 lira) çıkacak.

OTURUM HARÇLARINDA DA ARTIŞ

Düzenleme kapsamında kalıcı oturum izni başvurularında alınabilecek azami ücret 300 bin yene çıkarıldı.

Oturum statüsü değişikliği veya kalış süresi uzatma işlemlerinde ise ücretlerin 100 bin yene kadar yükselebileceği bildirildi.

ENFLASYON VE DÖVİZ KURU ETKİLİ OLDU

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, düzenlediği basın toplantısında mevcut vize ücretlerinin 1978 yılında belirlendiğini ve enflasyon ile döviz kuru değişimlerinin dikkate alınarak güncellendiğini aktardı.

Motegi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kararı çeşitli faktörleri dikkatle değerlendirdikten sonra aldık ve bunun yabancı ülke kaynaklı turizm üzerinde hemen bir etki yaratmasını beklemiyoruz."

TÜRK VATANDAŞLARI MUAF

Öte yandan Japonya, Türkiye ile 1958 yılında yürürlüğe giren Vize Muafiyet Anlaşması kapsamında Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz giriş uygulamasını sürdürüyor.

Umuma mahsus (bordo), hususi (yeşil), hizmet (gri) ve diplomatik (siyah) pasaport sahibi Türk vatandaşları, turistik veya iş amaçlı seyahatlerinde 90 güne kadar Japonya'ya vizesiz giriş yapabiliyor.