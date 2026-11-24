Geçen yıl Fazlı Erdinç Çatak ile evlenen ve aynı yıl Kai Güneş adını verdiği oğlunu dünyaya getiren oyuncu Beste Kökdemir, ailesiyle çıktığı Japonya tatilinde zor günler yaşadı. Tatil sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kökdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sağlık durumunu ve hastanede yaşadıklarını anlattı.
"ATEŞİM 40,5'E KADAR ÇIKTI"
Rahatsızlığının yediği bir yemekten kaynaklandığını belirten oyuncu, geceyi hastanede geçirmek zorunda kaldıklarını söyledi. Kökdemir, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:
"Dün geceyi hastanede geçirdik çünkü bir yemekten virüs kapmışım ve hepimiz için biraz sert oldu. Japonya gerçekten temiz, özenli bir yer ama bu tarz vakaların da sayısı az değilmiş. En güvenilir restoranlarda yememize rağmen bu durumu yaşadık. Hastanede beni şaşırtan bazı şeyler oldu."
Hastaneye başvurduğunda ateşinin hızla yükseldiğini anlatan Kökdemir, "Gece acile gittik, ateşim hızla yükseliyordu. 40,5'e kadar çıkmasına rağmen bizi iki saat ya da daha uzun bir süre beklettiler. Başka bir hastane bulamadığımız için bulabildiğimiz ilk hastaneye gitmiştik ve gerçekten anormal derecede pahalıydı" dedi.
"KAI'YE BULAŞMAYACAK OLMASI BENİ MUTLU ETTİ"
Hastanedeki tedavi sürecinin devamında kendisine gösterilen yaklaşımın iyi olduğunu belirten oyuncu, oğlunun sağlığıyla ilgili de sevindirici bir gelişme yaşadığını söyledi.
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Kökdemir, "Sonrasında tedavi süreci ve davranış biçimleri gayet iyiydi. Kai'ye bulaşmayacak bir şey oluşu ve emzirebilmem beni çok mutlu etti. Ancak çok zor bir durumdaydım ve tabii gezmeyi durdurduk. İki gecedir Tokyo'dayım ve Tokyo'ya dair hiçbir şey görmedim. Yine de her şeyde bir hayır olduğuna gerçekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Japonya gezisini yarıda bırakmak zorunda kalan Beste Kökdemir'in paylaşımı, takipçilerini endişelendirdi.
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