Japonya Merkez Bankası (BOJ) faiz kararını 19 Eylül Cuma günü açıklayacak. Bankanın, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1,25'e yükseltmesi bekleniyor.

YÜZDE 89'U FAİZ ARTIŞINI BEKLİYOR

CNBC'nin 9-14 Eylül tarihleri arasında yaptığı ankete katılan 18 ekonomist ve analistin yaklaşık yüzde 89'u, BOJ'un faizi 25 baz puan artırmasını öngörüyor. Faiz artışının gerçekleşmesi durumunda, BOJ'un politika faizi yaklaşık 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşacak.

ENFLASYON VE ÜCRET ARTIŞLARI ETKİLİ

Anket katılımcıları, faiz artışının Japonya'daki enflasyon ve ücret görünümünden kaynaklandığını belirtti. Japonya'da temmuz ayında yıllık enflasyon, enerji maliyetlerindeki artışın etkisiyle yüzde 1,9'a yükselerek yılın en yüksek seviyesine çıktı. Aynı dönemde reel ücretler yüzde 2,4 artarak yedinci ayda da yükselişini sürdürdü.

NORMALLEŞME SÜRECİ SÜRÜYOR

BOJ, Mart 2024'te ultra gevşek para politikasından çıkış sürecini başlatmıştı. Banka, son faiz artışını haziran ayında gerçekleştirmişti. Yeni bir artışın gelmesi, bankanın normalleşme sürecinde yaklaşık altı ayda bir faiz artışı uygulamasından daha hızlı bir sıkılaştırma döngüsüne geçebileceğine işaret edecek.

ABD'DEN BASKI

Faiz artışı beklentisinin bir diğer nedeni ise ABD yönetiminin Japonya'nın para politikasına yönelik baskısı. Nomura Araştırma Enstitüsü Başekonomisti ve eski BOJ Politika Kurulu üyesi Takahide Kiuchi, CNBC'ye yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin Takaichi hükümetinin BOJ'un faiz artışını engelleme girişimlerini fiilen etkisiz hale getirdiğini söyledi. Kiuchi, bunun BOJ'un faiz artırımlarına devam etmesi için daha geniş bir alan yarattığını ifade etti.

PİYASALAR CUMA GÜNÜNÜ BEKLİYOR

CNBC, BOJ Yönetim Kurulu üyelerinin son dönemde daha şahin mesajlar verdiğine dikkat çekti. Bu durum, bankanın faiz artışlarını hızlandırabileceği beklentisini güçlendiriyor. Piyasalar, cuma günü sona erecek iki günlük BOJ toplantısından çıkacak kararın yanı sıra, bankanın bundan sonraki toplantılara ilişkin sinyallerini de yakından izleyecek.