Japonya Meteoroloji Ajansı, Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki deprem için yayımladığı erken uyarıda büyüklüğü yanlışlıkla 9,9 olarak bildirdi. Halk arasında paniğe neden olan uyarı birkaç dakika sonra geri çekildi.

Deprem, cuma sabahı Kamçatka Yarımadası'nın güneyindeki Ozernovski köyü yakınlarında meydana geldi. The Japan Times gazetesine göre sarsıntı, Japonya'nın Hakodate kentinde de hissedildi.

GERÇEKTEN 9,9 OLSAYDI KAYITLARI AŞACAKTI

Deprem gerçekten 9,9 büyüklüğünde olsaydı, 1960 yılında Şili'de meydana gelen ve ölçülen en büyük deprem olarak kayıtlara geçen sarsıntıyı geride bırakacaktı.

Kaynakta aktarılan uzman değerlendirmelerine göre, 9,9 büyüklüğündeki bir deprem, 6,9 büyüklüğündeki sarsıntıdan yaklaşık 32 bin kat daha fazla enerji açığa çıkarabilirdi. Bu ölçekteki bir mega bindirme depremine ilişkin resmî veri bulunmadığı da belirtildi.

Böyle bir deprem için yaklaşık 3 bin ila 5 bin kilometre boyunca uzanan bir tektonik fayın kırılması, şiddetli sarsıntının en az beş dakika sürmesi beklenirdi. Merkez üssüne yakın bölgelerde büyük yıkım, deniz tabanında yer değiştirmeler ve kıyılarda kalıcı çökme ya da birkaç metrelik yükselme yaşanabileceği değerlendiriliyor. Bazı uzmanlar da bu ölçekteki bir sarsıntının Dünya'nın dönüş hızında mikrosaniyeler düzeyinde değişikliklere ve dönme ekseninde kaymalara yol açabileceğini öne sürüyor.

ÖLÇEĞİN TEORİK ÜST SINIRI YOK

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na (USGS) göre depremin büyüklüğü, kırılan fayın alanıyla ilişkili. Fay alanı genişledikçe depremin büyüklüğü de artabiliyor.

USGS, deprem büyüklüğü ölçeğinin teorik olarak sabit bir üst sınırı bulunmadığını, ancak Dünya'nın fiziksel boyutunun oluşabilecek depremleri sınırladığını belirtiyor. Kuruma göre 12 büyüklüğünde bir deprem için Dünya'nın kendisinden daha büyük bir fayın kırılması gerekirdi.