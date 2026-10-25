Japonya'da çiftler arasında aynı yatağı paylaşmak yerine ayrı yataklarda ya da ayrı odalarda uyuma tercihi yaygınlaşıyor. Özellikle büyük şehirlerde görülen bu alışkanlığın, uyku kalitesini artırmaya ve ilişkilerdeki çatışmaları azaltmaya yardımcı olduğu belirtiliyor.

Anketlere göre evli çiftlerin yüzde 26 ila yüzde 40'ı ayrı uyumayı tercih ediyor. Japonya'da “uyku ittifakı” olarak da adlandırılan bu yaklaşım, birlikte uyumayı romantik birlikteliğin sembolü sayan Batı kültüründeki anlayıştan ayrılıyor.

DAHA İYİ DİNLENME, DAHA AZ STRES

Uzmanlara göre ayrı yataklarda uyumak, dinlenme kalitesinin yanı sıra çiftlerin gündelik stresini de olumlu etkileyebiliyor. Daha iyi dinlenen eşlerin iletişimde ve sorun çözmede daha sağlıklı davrandığı belirtiliyor.

Uzmanlar, stresin azalmasının boşanma oranlarının düşmesine de katkı sağlayabileceğini ifade ediyor.

AYRI YATAKTA UYUMANIN SAĞLIĞA ETKİLERİ

Aynı yatağı paylaşan çiftlerde horlama, yatakta sık hareket etme, farklı oda sıcaklığı tercihleri ve birbirinden farklı uyku saatleri zaman zaman uyku kalitesini olumsuz etkileyebiliyor.

Bu nedenle ayrı yataklarda uyumak bazı çiftlerin gece boyunca daha az bölünmüş uyku yaşamasına yardımcı olabiliyor.

Yeterli ve düzenli uyku ise bağışıklık sisteminin normal işleyişinden hafıza ve dikkat süreçlerine kadar pek çok vücut fonksiyonu açısından önem taşıyor.

KOALA SLEEP ARAŞTIRMA YAPTI

Japonya'da Koala Sleep Japan tarafından Ekim 2024'te 800 kişiyle gerçekleştirilen araştırmada, katılımcıların yüzde 33,8'i eşi veya partneriyle ayrı odalarda uyuduğunu belirtti. Ayrı odalarda uyuyanların yüzde 42,6'sı farklı yatış ve kalkış saatlerini, yüzde 38,1'i ise horlama ve diş gıcırdatma gibi sorunları gerekçe gösterdi.