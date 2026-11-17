Japonya Savunma Bakanlığı, Rusya’ya ait olduğundan şüphelenilen iki uçağın ülkenin güneybatısındaki Fukuoka eyaleti açıklarında Japon hava sahasına girdiğini açıkladı. Tokyo yönetimi, ihlal nedeniyle Moskova’ya protesto notası verdi.

Kyodo ajansının haberine göre, Okinoşima Adası’nın kuzeybatısındaki sular üzerinde gerçekleşen ihlaller yaklaşık üçer dakika sürdü. Japon savaş uçakları havalandırıldı ve söz konusu uçaklara telsizle uyarıda bulunuldu.

TOKYO: EGEMENLİĞE İHLAL, GÜVENLİĞE TEHDİT

Japonya Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru, basın toplantısında uçakların Japon hava sahasına girmesini ülkenin egemenliğine yönelik ciddi bir ihlal ve güvenliğine yönelik tehdit olarak nitelendirdi. Kihara, eylemin kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Japonya Savunma Bakanlığına göre, Rus uçakları Japon hava sahasına son olarak 23 Eylül 2024’te Hokkaido Adası’nın kuzeyindeki Rebun Adası açıklarında girmişti.

İki ülke arasındaki ilişkiler, Rusya’da görev yapan Japon bir gazetecinin casusluk şüphesiyle gözaltına alınması ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in iki ülke arasında ihtilaf konusu olan Kuril Adaları’nı ziyaret etmesi nedeniyle de gerilmişti.

GÜNEY KORE: HAVA SAHASI İHLAL EDİLMEDİ

Güney Kore de Rusya’ya ait birkaç askeri uçağın önceden bildirimde bulunmadan Kore Hava Savunma ve Tanımlama Bölgesi’ne (KADIZ) girdiğini açıkladı.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, uçakların bölgeye girmeden önce tespit edildiğini ve olası gelişmelere karşı savaş uçaklarının havalandırıldığını bildirdi.

Açıklamada, Rus uçaklarının Güney Kore hava sahasını ihlal etmeden bölgeden ayrıldığı belirtildi.