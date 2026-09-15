Beşinci sezonuyla ekran yolculuğunu sürdürecek olan Kızılcık Şerbeti, oyuncu kadrosundaki yeniliklerle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin yeni sezon kadrosuna genç oyuncu Asena Keskinci de dahil oldu. Keskinci, Evrim Alasya’nın canlandırdığı Kıvılcım karakterinin kızı Çimen’e hayat verecek. Yeni sezonda Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Erkan Avcı, Özge Borak ve Emre Dinler gibi isimler de dizinin kadrosunda yer alacak. YENİ ROLÜ İÇİN İMAJ DEĞİŞTİRDİ Asena Keskinci’nin Çimen karakteri için gerçekleştirdiği imaj değişikliği de dikkat çekti. Yeni sezon çekimlerinden oyuncuya ait ilk kareler ortaya çıkarken, Keskinci’nin yeni görünümü sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Oyuncunun yeni imajına ilişkin sosyal medya kullanıcılarından “Çok güzel olmuş”, “Diziye renk katmış”, “Hangi role girse kotarıyor” ve “Beğendim” gibi yorumlar geldi. Asena Keskinci, son dönemde Jasmine dizisindeki rolüyle adından söz ettirmişti. Genç oyuncu, şimdi ise Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonunda Çimen karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Keskinci’nin diziye katılmasıyla birlikte Çimen karakterinin hikâyede nasıl bir değişim yaşayacağı ise yeni sezonun merak edilen başlıkları arasında yer aldı. YENİ SEZON 18 EYLÜL'DE BAŞLIYOR Kızılcık Şerbeti, beşinci sezonuyla 18 Eylül Cuma günü ekranlara dönecek. Dizinin yeni sezonunda yaşanacak gelişmeler ve kadroya dahil olan yeni karakterler şimdiden izleyicilerin ilgisini çekiyor.

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