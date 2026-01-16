Yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren kamuoyunda tartışmaların odağında yer alan Jasmine dizisi, sezon finalinde ekrana gelen sahneyle bir kez daha eleştirilerin merkezine oturdu. Daha ilk bölümüyle sınırları zorlayan anlatımı nedeniyle tepki çeken yapım, final bölümüyle birlikte tartışmaları yeniden alevlendirdi.

SERT ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDEYDİ

Başrolünde Asena Keskinci’nin yer aldığı dizi, yayınlanan ilk bölümünde kullanılan diyaloglar ve karakterler arasındaki ilişkilerin ele alınış biçimi nedeniyle geniş bir kesimin dikkatini çekmişti. İzleyicilerin önemli bir bölümü, dizinin daha başlangıçtan itibaren etik ve toplumsal hassasiyetleri göz ardı ettiğini savunarak yapımı sert sözlerle eleştirmişti.

FİNAL SAHNESİ DE TEPKİ ÇEKTİ

Sezon finalinde ekrana gelen ve Yasemin karakterinin ağır hasta bir gencin “son isteği”ne karşılık verdiği sahne, dizinin şimdiye kadar en çok konuşulan anlarından biri oldu. Sahnedeki anlatım dili ve ima edilen yakınlık, çok sayıda izleyici tarafından rahatsız edici bulunurken, söz konusu bölüm kabul edilemez olarak nitelendirildi.

RTÜK’E ŞİKAYET ETTİLER

Final bölümünün ardından sosyal medyada çok sayıda izleyici ve bazı sivil toplum temsilcileri, dizinin incelenmesi için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) çağrıda bulundu. Yapılan paylaşımlarda, dizinin sanatsal özgürlük sınırlarını aşarak toplumsal değerlerle açık şekilde çatıştığı ileri sürüldü.

Öte yandan RTÜK’ün daha önce Jasmine dizisinin birinci bölümünün, “toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olduğu” gerekçesiyle en üst sınırdan idari para cezası uyguladığı ve yapımı katalogdan çıkarma yaptırımına tabi tuttuğu da hatırlatıldı.