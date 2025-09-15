"Televizyonun Oscarları" olarak nitelendirilen Primetime Emmy Ödülleri, bu yıl 77. kez sahiplerini buldu.

GECEYE THE STUDIO DAMGASI

Ödül töreninde Adolescence ile The Studio dizileri, birçok dalda ödül alarak geceye damgasını vurdu.

Törende En İyi Drama Dizisi ödülüne The Pitt sahip olurken, En İyi Komedi Dizisi ödülünü de The Studio aldı.

The Studio oyuncularından Seth Rogen En İyi Erkek Komedi Oyuncusu ödülünü kazanırken, Hacks dizisi oyuncularından Jean Smart ise En İyi Kadın Komedi Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Toplam 13 ödül kazanan The Studio, tek sezonda en fazla ödül kazanan komedi dizisi olarak kayıtlara geçti.

The Pitt dizisi oyuncularından Noah Wyle En İyi Erkek Drama Oyuncusu ödülüne layık görülürken, Katherine LaNasa da En İyi Yardımcı Erkek Drama Oyuncusu ödülünü eve götürdü.

En İyi Kadın Drama Oyuncusu ödülünü ise Severance dizisindeki rolüyle Britt Lower aldı.

En iyi Mini Dizi ödülünü alan Adolescence dizisinin oyuncularından Stephen Graham, En İyi Mini Dizi Oyuncusu ödülünü eve götürdü.

Ayrıca, dizinin oyuncularından Erin Doherty En İyi Yardımcı Kadın Mini Dizi Oyuncusu ödülünü kazanırken, Owen Cooper da En İyi Yardımcı Erkek Mini Dizi Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Dizide Philip Barantini, En İyi Mini Dizi Yönetmeni ödülünün sahibi olurken, senarist Jack Thorne ve Stephen Graham da En İyi Mini Dizi Senaryosu ödülünü aldı.

İSRAİL'İ PROTESTO EDEN ÜNLÜLER

Törene katılan birçok ünlü oyuncu, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

Oscar ödüllü İspanyol sinema oyuncusu Javier Bardem, ödül törenine Filistin mücadelesinin sembolü haline gelen, siyah, beyaz, kırmızı ve yeşil renklerdeki kefiye veya puşi adıyla bilinen örtüyü takarak katıldı.

Bardem, The Hollywood Reporter dergisine verdiği demeçte, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımı destekleyen veya meşrulaştıran herhangi bir filmde veya televizyon şirketinde çalışmayacağını belirterek, "Bu kadar basit. Bu sektörde ya da başka herhangi bir sektörde bunu yapmamalıyız" dedi.

İsrail'e ticari ve diplomatik yaptırımlar uygulanması çağrısında bulunan Bardem, "Özgür Filistin" ifadesini kullandı.

STALTER'IN "ATEŞKES" ÇANTASI

ABD'li komedyen ve oyuncu Megan Stalter da törene üzerinde "Ateşkes" yazan bir çanta ile katıldı. Bir platformda sesini duyurmanın önemine dikkati çeken Stalter, "Dünyadaki en önemli şey barışa sahip olmak" ifadesini kullandı.

Stalter, dünyada yaşananlar hakkında konuşmanın kıyafet tercihlerinden daha önemli olduğunu vurgulayarak, "Bir şey söylemeden duramam ve bu, büyük bir gece elbisesi giymiş olsam da kot pantolon giymiş olsam da, bu bana görünüşümden daha önemli gibi geliyor. Gerçekten korkunç olan şeyler hakkında konuşmak çok önemli" diye konuştu.

YAHUDİ AKTRİS'TEN "FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK" MESAJI

Hacks dizisinin Amerikalı Yahudi oyuncusu Hannah Einbinder de sahnede ödülünü alırken ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına tepki gösterdi. Oyuncu, konuşmasını, "Filistin'e özgürlük. Kahrolsun ICE (ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza)" sözleriyle tamamladı.

Ödülünü aldıktan sonra salonun dışında da konuyla ilgili bir açıklama yapan Einbinder, "Bir Yahudi olarak, Yahudilerin İsrail devletinden ayrı olduğunu dile getirmek benim yükümlülüğüm. Bizim dinimiz ve kültürümüz, bu tür etnik-milliyetçi devletten gerçekten ayrıdır" ifadelerini kullandı.