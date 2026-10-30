Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2025’te Türkiye’deki ticaretinin ardından Amazon’un CEO’su Jeff Bezos’un pasaportunun apostilli halini istemesiyle gündeme gelmişti. Bu durum, bazı denetimlerin uluslararası ticarette yarattığı tablonun örnekleri arasına girdi. Bezos’un peşine düşen MASAK, bu kez de fon vurgununda şüpheli işlemler konusunda gündeme yerleşti.

MASAK’ın SPK’nın 28 Ağustos’taki rehberinin ardından gerekli kurumları uyarması gerektiğini söyleyen MASAK eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, “Bir yanda Bezos, MASAK’a takılmıştı. Bunu da düşündüğümüzde, şaibelerin ortaya çıktığı dönemde neden yükümlü grupları uyarmadı? ‘Şüpheli işlem bildirimi yapılmadı, haberim olmadı’ diye bir şey olmaz. Plan Bütçe Komisyonu’nda aktarılan fon vurgununda 401 milyar liralık kazancın önemli kısmı ülkede kalabilirdi. MASAK, görevini layıkıyla yapmadı” iddiasında bulundu.

‘UYARABİLİRDİ’

“MASAK Başkanı, ‘Bankalarda bu transferleri anında göremiyoruz. Şüpheli işlem bildirimi ile bilgi sahibi olabiliyoruz’ açıklamalarını yaptı” diyen Başak, “Doğru. Belirli dönemlerde, belirli transferlerin takip edilebileceği sistem olmalı” diye konuştu.

Başak, “5549 sayılı kanunun 19/A maddesi dahilinde terörizmin finansmanı, suç gelirinin aklanmasında şüphe varsa işlemler ertelenebilir. Yükümlü gruplar, şüpheli işlem bildirimi yapabilir, MASAK, transferi inceleyebilir. Problem varsa transfer durdurulabilirdi. 1-16 Eylül’de ciddi emareler var. MASAK, haksız kazançların yurt dışına, sistem dışına çıkarılması konusunda yükümlü grupları uyarabilirdi” dedi.

Gazetemizde yer alan haberde büyük bir ithalatçı firmanın, “Bir müşterim var, adı Amazon. MASAK benden Amazon’un kurucusunun pasaportunun ıslak imzalı ve apostillenmiş halini istiyor. Aksi halde satış yapamazsın diyor” ifadelerine yer verilmişti.

‘Sorumlu davranmak gerekirdi’

“Ciddi emareler ortaya çıkınca MASAK bankaları ‘dikkatli olun’ diyerek işlemlerin ertelenmesi konusunda uyarabilirdi” açıklamasını yapan Ramazan Başak, “Mevzuat böyle ama ‘Ben bana bildirilirse görürüm, müdahale ederim. Bildirmezse sorumluluğum yok’ diyor? O zaman, görevi layıkıyla yapmadın anlamına geliyor. Sorumlu davranmak gerekirdi. 401 milyar yurt dışına kaçırıldıysa, bu işlemlerin ertelenmesi talebinde bulunulması gerekirken, bu transfere yol açan yükümlü grupları da MASAK soruşturulmalı” dedi.