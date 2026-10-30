Doğal güzelliği ve sempatik tavırlarıyla tanınan Hollywood yıldızı Jennifer Lawrence, bu kez estetik açıklamalarıyla konuşuluyor. Geçen yıl ikinci çocuğunu dünyaya getiren iki çocuk annesi oyuncu, daha iyi hissetmek ve istediği görünüme kavuşmak için yaptırdığı işlemleri anlattı. Lawrence'ın yüzündeki değişim de hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

GÖĞÜS DİKLEŞTİRME VE GÖZ KAPAĞI OPERASYONU GEÇİRDİ

36 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, geçirdiği estetik müdahaleleri açıkça anlattı. Lawrence, göğüs dikleştirme operasyonu geçirdiğini ve göz kapaklarındaki fazla derinin alındığını belirtti.

“Seksi bir anne olmak istiyorum” sözleriyle görünümüne ilişkin beklentisini dile getiren yıldızın açıklamaları, estetik tercihlerini yeniden gündeme taşıdı.

YÜZ GERDİRME AMELİYATINI DA DÜŞÜNÜYOR

Yaptırdığı işlemlerle yetinmeyen Jennifer Lawrence, ilerleyen dönemde yüz gerdirme ameliyatı olmayı da düşündüğünü açıkladı.

Oyuncunun yüz hatlarındaki, bakışlarındaki ve ifadesindeki değişim dikkat çekerken, estetik tercihlerini açıkça paylaşması da magazin dünyasında konuşulan konular arasına girdi.

The Cut'a verdiği röportajda güzellik anlayışını anlatan Jennifer Lawrence, anneliğin yoğun temposunda da kendisine özen göstermek istediğini söyledi.

Ünlü oyuncu, çocuklarını okula bırakırken nasıl görünmek istediğini şu sözlerle dile getirdi:

“Seksi bir anne olmak istiyorum. Çocukları okula bırakırken, daha yeni uyanmış ve henüz kendime gelememiş olsam bile hayatını yoluna koymuş bir kadın gibi görünmek istiyorum.”

Lawrence, kusursuz görünme çabasından ziyade fazla uğraşmadan bakımlı ve iyi hissettiği bir görünümü tercih ettiğini anlattı.