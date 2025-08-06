Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez dün akşam saatlerinde İstanbul Festivali kapsamında Yenikapı'da konser verdi.
Lopez'in konser sonrasında planlanan özel buluşması iptal edilirken; "Meet & Greet" (tanışma ve fotoğraf çekimi) etkinliğinin iptal gerekçesi olarak JLO'nun "kendini iyi hissetmemesi" gösterildi.
JENNİFER LOPEZ KULİSE İNMEDİ
Gazete Magazin'in haberine göre, kuliste birebir görüşme talep eden özel misafirlerden başlangıçta kişi başı 180 bin TL ücret talep edildi ancak yoğun ilgi nedeniyle 40 kişiyle sınırlandırılan görüşme için kişi başı 1.5 milyon TL ücret talep edildi.
Etkinlik günü kulise inmeyen sanatçının, organizasyon ekibine son anda bilgi verdiği öğrenildi.
İptal kararının ardından, organizasyon yetkililerinin bilet satın alan tüm misafirlere ücret iadesi yapılacağını bildirdiği aktarıldı.