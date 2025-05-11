Türkiye, dünyaca ünlü bir yıldızı ağırlamaya hazırlanıyor.
Pop müziğin ikonik ismi Jennifer Lopez, 'JLO Live In 2025' adlı dünya turnesi kapsamında ülkemize geliyor.
Sanatçı, Türkiye'deki hayranlarıyla iki büyük konserle buluşacak.
Jennifer Lopez, turnenin Türkiye ayağında ilk olarak 1 Temmuz 2025'te Antalya'da bir otelde sahne alacak.
Ardından 4 Temmuz 2025'te İstanbul'da, Yenikapı Festivalpark'ta sevenleriyle bir araya gelecek.
55 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızın Antalya'da vereceği konserin bilet fiyatları da geçen gün belli olmuştu.
Ancak konser biletleri 20 bin TL'den satışa çıktıktan 24 saat sonra fazla talep nedeniyle yüzde 37,5 zamla 27 bin 500 TL'ye yükseldi.
KULİS İSTEKLERİ İSE ŞAŞIRTIYOR
Öte yandan Jennifer Lopez'in Antalya'da kalacağı villanın sıcaklığı tam 14 derece ve tamamı beyaz renkte olacak.
Mumlar greyfurt ve limon çiçeği kokulu olacak ve yatak odasında beyaz gül ve zambak bulunacak.
Çikolata kurabiye, cips ve meyvesi asla eksik edilmeyecek ve yemekleri de villada özel olarak hazırlanılacak.
Villada özel bir spor salonu olacak.