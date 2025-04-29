Konser için Türkiye'ye gelmeye hazırlanan dünyaca ünlü isim Jennifer Lopez, son tarzıyla yine adından söz ettirdi. Pembe bir takım giyen Lopez'in saç aksesuarı olay oldu.

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Asude' karakterine benzetilen şarkıcıya yorum yağdı. İşte onlardan bazıları:

"JLO Kızılcık Şerbeti'ne konuk olsun", "Bir an dedim ki 'Kızılcık Şerbeti' Hollywood'a transfer mi oldu?", "Lopez'i 'Kızılcık Şerbeti'ne istiyoruz" "Aman Apo görmesin, Işıl'ı bırakıp JLO'yu alır", "Bu aksesuar 'Firaz'ın annesinden mi ilham aldı?"

BİLET FİYATLARI DUDAK UÇUKLATTI

Öte yandan 'JLO Live In 2025' adını verdiği turne kapsamında Türkiye'ye gelecek olan Jennifer Lopez'in konser bilet fiyatları dudak uçuklattı.

İstanbul Yenikapı Festivalpark'taki konserin bilet fiyatları 12 bin 795 TL'den başlayıp VIP biletler için 230 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Antalya'daki konserin biletleri ise 30 bin 783 TL ile 71 bin 714 TL arasında değişiyor.