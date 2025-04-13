Jennifer Lopez’in yakınları ve korumaları için Bodrum’un Torba mahallesinde daha öncede Holywood yıldızlarının konakladığı bir otelin kral süiti ve 15 odasında bir haftalık yer ayırtıldığı öğrenildi.

120 METRELİK ULTRA LÜKS YAT KİRALANDI

Lopez için ayrıca halen Malta’da demirli bulunan ve acenteliğini bir Türk şirketinin yaptığı ve bir haftalık kirası 500 bin dolar olan 120 metre uzunluğundaki ultra lüks motor yatın 10 günlüğüne kiralandığı ve Temmuz ayının başında Bodrum’a geleceği belirtildi.

Lopez’in Bodrum, Gökova koyları ile Ege’deki dünyaca ünlü tatil adalarını ziyaret edeceği belirtildi. Lopez’in tatil programına Efes Meryemana ve Denizli Pamukkale ziyaretlerinin de yer alabileceği öğrenildi.