Reuters'ın konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı habere göre, istifa etmek zorunda bırakılan Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın üçüncü evlilik dışı ilişkisi ortaya çıktı. Huang'ın şirket çalışanı bir kadınla daha beraber olduğu belirtildi.

Bu gelişme, Huang'ın perşembe günü istifasının ardından geldi. Huang'ın Çin istihbaratı ile bağlantısı olan Alice Huang ve şirketin sağlık departmanı başkan yardımcısı Kimberly Powell ile ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından geldi.

Reuters, Huang'ın ortaya çıkan üçüncü ilişkisini yaşadığı çalışanın ismini açıklamadı. Nvidia yorum yapmayı reddetti.

Jensen Huang, Alice Huang ile ilişkisine dair haberlerin ardından 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, ismini vermeden biriyle ilişki yaşadığını kabul etmişti.