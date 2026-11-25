Yapay zeka altyapısına yönelik milyarlarca dolarlık harcamalar, teknoloji şirketlerinin finansman ihtiyacını büyütüyor. PIMCO, Goldman Sachs verilerine dayanarak en büyük yapay zeka şirketlerinin bu yıl tahvil ihraçlarıyla yaklaşık 250 milyar dolar kaynak sağlamasını bekliyor.

Çip üreticileri, enerji şirketleri ve veri merkezi geliştiricileri de dahil edildiğinde toplam borçlanmanın 300 milyar ila 570 milyar dolara ulaşabileceği öngörülüyor.

CNBC'de yer alan habere göre yatırımcılar, bu harcamaların ne zaman getiri sağlayacağını sorguluyor. Şirketlerin azalan serbest nakit akışları endişeleri artırırken, tahvil yatırımcılarının daha seçici davranması teknoloji devlerinin borçlanarak kaynak bulmasını zorlaştırabilir.

NVIDIA'DA YÜKSELİŞİN ARDINDAN KAYIP

Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın görevine dönmesiyle teknoloji hisselerinde yaşanan kısa süreli toparlanma, finansman kaygılarını gidermedi. Pazartesi günü yüzde 31'in üzerinde yükselen Nvidia hisseleri, salı günü yüzde 5,9 değer kaybetti.

L&G Asset Management Küresel Tahvil Stratejileri Başkanı Matthew Rees, tahvil yatırımcılarının teknoloji şirketlerine hisse senedi yatırımcılarından daha kötümser yaklaştığını belirtti.

Man Group Yatırım Başkan Yardımcısı Dan Taylor ise yatırımcıların artık yapay zeka harcamalarının hissedarlar için gerçekten değer yarattığına ilişkin daha somut kanıtlar istediğini söyledi. Anthropic'in halka arzını doğru zamanda gerçekleştirmiş olabileceğini belirten Taylor'a göre, sektörün geri kalanında önce harcama yapıp ardından soru sorma dönemi sona ermiş görünüyor.

“HERKESE YETECEK KADAR PARA YOK”

Man Group'un analizine göre Microsoft, Amazon, Meta ve Alphabet gibi teknoloji devlerinin sermaye harcamaları, 2026 ve 2027 yıllarında faaliyetlerinden elde ettikleri nakdi aşabilir.

Smead Capital Management CEO'su Cole Smead, devasa yatırım harcamaları nedeniyle teknoloji şirketlerinin hisse geri alımlarına daha az kaynak ayırabildiğine dikkat çekti. Smead, “Yapay zeka alanında çok büyük sermaye ihtiyaçları var. Tek sorun, herkese yetecek kadar para olmaması” dedi.

BİR TARAFIN TASARRUFU DİĞERİNİN GELİRİ

Taylor'a göre büyük teknoloji şirketlerinin yeniden yükselişe geçebilmesi için harcamalarını kontrol altına alması ve serbest nakit akışlarını güçlendirmesi gerekiyor. Buna karşılık Nvidia ve diğer yarı iletken üreticilerinin toparlanması, aynı şirketlerin yapay zeka yatırımlarını hız kesmeden sürdürmesine bağlı.

Taylor bu ikilemi, “İki tarafın da aynı anda ihtiyaç duyduklarını elde etmelerinin nasıl mümkün olacağını anlamak zor” sözleriyle değerlendirdi.