Jeopolitik riskler nedeniyle doların değer kaybettiği, küresel borsaların karışık seyrettiği bu hafta yatırım araçlarının performansı belli oldu.

BORSA İSTANBUL NEGATİF SEYRETTİ

BIST 100 endeksi, en düşük 9.092,69 puanı ve en yüksek 9.434,14 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,17 altında 9.203,37 puandan tamamladı.

ALTIN SON İKİ HAFTANIN DİBİNDE

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,24 azalışla 4 bin 296 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,25 düşüşle 29 bin 33 liraya indi.

Geçen hafta sonu 7 bin 290 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,29 azalarak 7 bin 196 liraya geriledi.

HAFTANIN KAZANDIRANI PARA PİYASASI FONLARI

Bu hafta ABD doları yüzde 0,58 artarak 39,6680 liraya, euro da yüzde 0,46 artışla 45,7470 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,67, emeklilik fonları yüzde 1,24 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,86 ile "para piyasası" fonları oldu.