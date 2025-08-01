Trabzonspor uzun süredir gündeminde olan Jeremie Boga konusunda Nice’i bir türlü ikna edemiyor. Yapılan pazarlıklarda 10 milyon Euro’nun altına inmeyen Fransız ekibine bu kez takas teklifi sunuldu. Büyük umutlarla kadroya dahil edilen ancak bekleneni veremediği için Teknik Direktör Fatih Tekke’nin gözden çıkardığı Batista Mendy, Nice’e önerildi.

HEDEFLER ANLATILDI

Fransız temsilcisinin bu takas teklifine sıcak baktığı belirtilirken, taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. Bu arada Fransa doğumlu Fildişi Sahili Milli Takım oyuncusu 28 yaşındaki Boga’ya, kulübün hedeflerinin detaylı bir şekilde anlatıldığı, Trabzonspor’a gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.