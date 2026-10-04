Eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo, Portekiz Milli Takımı kampından ayrılan Cristiano Ronaldo'ya destek oldu.

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, Cristiano Ronaldo'yu yedek bırakmasının ardından kriz çıkmıştı... Ronaldo kampı terk ederken Portekiz Danimarka maçına Ronaldosuz çıkmıştı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, SportTV'de yaptığı açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı. Brezilyalı futbolcu, "Portekizli futbolcuların Ronaldo'ya olan davranış biçimiyle Arjantinli oyuncuların Messi'ye olan davranış biçimi arasında korkunç bir fark var." dedi.

'HİÇBİRİ RONALDO'NUN SEVİYESİNE YAKLAŞAMAZ'

Felipe Melo, "Rakiplerin Cristiano Ronaldo'ya gösterdiği saygının aynısını Portekiz Milli Takımı'nda göremiyorum. Rakipler daha fazla saygı gösteriyor. Birçoğu Ronaldo'yu idol olarak görüyor. Portekiz'deki herkes daha fazla saygı göstermeli. Hiçbiri Ronaldo'nun seviyesine yaklaşamaz." ifadelerini kullandı.

RONALDO BEĞENDİ

Felipe Melo'nun paylaşımına Cristiano Ronaldo'dan beğeni geldi. Portekizli yıldızın bu hareketi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.