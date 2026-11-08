Bayrampaşa'da 2010 yılında devremülk ve otel projesi olarak kamuoyunda 'Jet Fadil' olarak bilinen Fadıl Akgündüz tarafından inşaatına başlanan ancak tamamlanamayan Caprice Gold, iflas masası tarafından satışa çıkarılmasına rağmen 2 yıldır alıcı bulamadı.

30 dönüm arazi üzerinde, 150 bin metrekare kapalı alana sahip 27 katlı bina için istenen 350 milyon doları verecek alıcı bulunamaması üzerine inşaat alanında bir araya gelen bir grup mağdur, binanın kamulaştırılmasını istedi. Mağdurlar adına konuşan Caprice Gold Mağdurları Derneği Başkanı Talip Metehanoğlu, “Binanın devlet tarafından kamulaştırılmasını istiyoruz. Kamulaştırılıp yurt olmasını istiyoruz. Hastane de olabilir; devletin bir kolunun burada olmasını istiyoruz” dedi.

Bayrampaşa'da 2010 yılında yapımına başlanan projede 14 kral dairesi ve 4 lobi bulunacağı duyuruldu. Katlarından birinin 10 bin 500 metrekare olduğu belirtilen projede, 2014 yılında inşaat çalışmaları durdu. Projenin sahibi Fadıl Akgündüz, 2015 yılı Aralık ayında dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı. Akgündüz ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada 28 Nisan 2023'te karar çıktı. Devremülk sattığı 614 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Akgündüz, 2 bin 504 yıl hapis ve 12 milyon 20 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Proje nedeniyle toplam 28 bin 130 kişi mağdur oldu. Mağdurlar, haklarını aramak için Caprice Gold Mağdurları Derneği çatısı altında 2013 yılından itibaren hukuk mücadelesi yürütmeye başladı.

350 MİLYON DOLARDAN SATIŞA ÇIKARILDI, ALICI BULUNAMADI

7 yıldızlı otele ve devremülke sahip olma hayaliyle para ödeyen 28 bin 130 kişi, yıllardır projeden haklarını alamadı. Kamuoyunda 'Jet Fadıl' olarak bilinen Akgündüz'ün mahkumiyet kararının ardından mağdurların hukuk mücadelesi devam etti. Bu süreçte bazı mağdurlar hayatını kaybederken bazıları haklarını aramayı sürdürdü. Son olarak projenin satışına ilişkin yetkiler, mağdurların da yer aldığı iflas masasına geçti. Proje 2024 yılında iflas masası tarafından 350 milyon dolara satışa çıkarıldı. Ancak aradan geçen 2 yılda projeye alıcı çıkmadı.

‘DEVLET BÜYÜKLERİMİZDEN DESTEK İSTİYORUZ’

Mağdurların avukatı Sıtkı Cansız, “11 yıldır omuz omuza vererek bu binayı adeta bir kale gibi muhafaza etmeye ve savunmaya çalıştık. Yargı mücadelesini sonuna kadar sürdürüp şeffaflığın kurduğu bütün oyunları bozarak binamıza sahip çıktık. Malları kaçırıp başkalarının adına tapuladığı taşınmazlarla ilgili açtığımız tapu iptal davalarını kazandık. Yıllar süren yargılama süreçlerinden yararlanarak suç işleyen kişilerin zamanaşımından faydalanıp beraat etmesini engelledik. Jet Fadıl’ın hapis cezası alması için mücadele ettik ve bu cezayı aldı. Şu anda tutuklu bulunuyor. Jet Fadıl, ‘Bunlar bir araya gelemez, ağır dava masraflarını karşılayamaz ve süreçleri yönetemez’ diye düşünüyordu. Başta Talip Başkanımız olmak üzere tüm üyelerimizin desteğiyle bu uzun ve masraflı davaların tamamını açtık. Malların iflas idaresinin eline geçmesini, satılarak müvekkillerimize ve mağdurlarımıza ödenmesini sağladık. Mevcut piyasa koşulları ve ekonomik durum göz önünde bulundurulduğunda, binanın çürümemesi ve milli bir değerin heba olmaması için, daha önce Sayın Cumhurbaşkanımızın da söz verdiği gibi, öğrenci yurdu olarak kamulaştırılması hem memleketimiz hem de mağdurlarımız için en iyi yoldur. Bu konuda devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz" dedi.

‘BİNANIN KAMULAŞTIRILIP YURT OLMASINI İSTİYORUZ’

Caprice Gold Mağdurları Derneği Başkanı Talip Metehanoğlu, “77 yıllık bütün gelirimizi buraya verdik. Çoluğumuz çocuğumuz da buranın mağduru. Kimse yanlış anlamasın; biz devletimize bağlıyız. Devletimizi ve Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz. Kimseyi aldatmak ya da devleti zarara uğratmak istemiyoruz. Devletten bir kazanç beklemiyoruz. Buranın bedeli ne olursa olsun, devletle bu konuda herhangi bir hesap yapmadık. Ancak binanın devlet tarafından kamulaştırılmasını istiyoruz. Bizi bugünlere sizler getirdiniz. Bizi bu hale getirene, sizler sayesinde cezasını verdiniz. Bugün, 2 bin 500 yıl hapis cezası alan kişiyle birlikte ailesinden toplam beş kişi içeride yatacak. Allah’a çok şükür, gözümüz açık gitmeyecek. Cumhurbaşkanımızın buraya sahip çıkmasını, binanın kamulaştırılıp yurt olmasını istiyoruz. Hastane de olabilir; devletin bir kolunun burada olmasını istiyoruz” dedi.

‘BİNLERCE MAĞDUR SONUÇ BEKLİYOR’

Mağdur Nimettulah K., “14-15 yıldır bu çileyi çekiyoruz. Bir gün sonuca ulaşacağımızı umarak bekliyoruz. Başkanımızın da söylediği gibi burası İstanbul’un merkezinde, her şeyiyle son derece iyi bir bina ve site. Binanın devlet tarafından alınıp üniversite, hastane ya da yurt olarak değerlendirilmesini talep ediyoruz. Devletimizin bu binalara seyirci kalmamasını rica ediyoruz. Burası çok önemli bir müessese. Çürümeye yüz tutmuş durumda. Binlerce mağdur, hastane köşelerinde bunun sonucunu bekliyor. Yetkililerden, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu işe el atmasını istiyoruz. Memleketimize değer katacak bir eser olmasını, insanların ve bizlerin mağduriyetinin bir ölçüde giderilmesini umuyoruz. Lütfen bina enkaza, harabeye dönmeden yetkililer el atsın” dedi.