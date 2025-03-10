Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, iş insanı Kaan Kalyon'un sahibi olduğu KeiKei Tekstil'le ilgili şikayeti değerlendirdi.

Kurul tarafından yapılan incelemede şirketin, 'Black Friday' döneminde internet sitesi üzerinden yaptığı tanıtımlarda "Tüm ürünlerde yüzde 70 indirim" kampanyası yaptığı belirlendi.

Ancak 4 Aralık 2024’te başlayıp 11 Aralık 2024’e kadar süreceği belirtilen kampanyada, tüm ürünlerde yüzde 70 indirim vaat edilmesine rağmen indirimlerin her üründe geçerli olmadığı tespit edildi.

FİRMADAN 'SİSTEMSEL SORUN' SAVUNMASI

Firmadan yapılan savunmada ise indirimin tüm ürünlerde uygulandığı ancak stokların tükenmesinin ardından sistemsel bir hata nedeniyle internet sitesinde ürün fiyatlarının indirimsiz olarak gözüktüğü ve müşterilerin stok hatası nedeniyle bu ürünleri sipariş edemediği belirtildi.

KURUL: SOMUT KANIT YOK

Kurul, şirketin savunmasında söz konusu iddialara dair somut kanıt sunamayarak reklamlardaki yanıltıcılığı ispatlayamadığı değerlendirmesinde bulundu. Yapılan incelemenin ardından, firmanın reklamlarda belirtilen indirimlerle ilgili olarak ilgili kanuna aykırı davrandığı tespit edildi.

Buna göre, KeiKei Tekstil ve Giyim San. Tic. A.Ş. hakkında ilgili maddeler uyarınca 600 bin lira idari para cezası verildi. Ayrıca anılan reklamları durdurma cezası da uygulandı.

JET SOSYETEDE TANINAN BİR SİMA

Özellikle Sabancı ailesine yakın olduğu belirtilen Kaan Kalyon'un daha önce, ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın eski eşi İrlandalı model Chloe Loughnan ile ilişki yaşadığı iddiaları basına yansımıştı.