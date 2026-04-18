Dünya genelindeki jet yakıtı kıtlığı sebebiyle havayolu şirketleri önümüzdeki aylarda ciddi aksaklıklarla mücadele etmeye hazırlanıyor.

Şirketleri jet yakıtı fiyatlarındaki astronomik artışlarla başa çıkabilmek için uçuş iptallerini artırdı ve uçaklarını hangarlara çekti.

Hollandalı taşıyıcı KLM bu krizin son kurbanı oldu. Şirket perşembe günü yaptığı açıklamada önümüzdeki ay Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndaki seksen dönüş seferini iptal edeceğini duyurdu.

Uzmanlar bu durumun küresel seyahat ağında kalıcı bir daralmaya yol açabileceğini belirtti.

SEFERLER TEK TEK İPTAL EDİLDİ

Dünyanın en büyük yirmi havayolu şirketinden on dokuzu sefer sayılarını azalttı. Analistler başlangıçta bu yıl için yüzde 6'lık bir büyüme bekliyordu.

Ancak mevcut koşullar altında yüzde 3'lükbir küçülme ihtimali artık masada duruyor. Cirium kıdemli danışmanı Richard Evans perşembe günü yayımlanan raporunda karamsar bir tablo çizdi.

Evans gelecekte daha fazla kısıtlamanın kapıda olduğunu şu belirtti. Uzman, "önümüzdeki dönemde sefer kapasitelerinde daha fazla indirim yapılması son derece muhtemel görünüyor." dedi.

İran'daki savaşın başlamasıyla tetiklenen bu kriz kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Başlangıçta sadece Ortadoğu havayolları ve hava sahasıyla sınırlı kalan aksaklıklar artık küresel yaz tatili sezonunu tehdit ediyor.

Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukası İran petrol sevkiyatını tamamen durdurmuş durumda. Bu durum yakıt maliyetlerini yönetilemez seviyelere çıkardı.

Delta Air Lines CEO’su Ed Bastian bu çeyrekte iki buçuk milyar dolarlık ek yakıt maliyetiyle karşı karşıya olduklarını açıkladı. Bastian bu zorlu süreci endüstri için büyük bir sınav olarak tanımladı.

CEO, "İstediğimiz getiriyi sağlamayan ve kar marjının sınırında kalan her türlü uçuş operasyonumuzu muhtemelen yeniden değerlendireceğiz" dedi.