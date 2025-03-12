İngiltere’nin Yorkshire kıyılarında bir kargo gemisinin ABD hava kuvvetleri için jet yakıtı taşıyan bir tankere çarpmasının ardından, tankere çarpan geminin kaptanı hakkında ortaya çıkan detaylar eleştirilere neden oldu.

Geminin sahibi olan Hamburg merkezli Ernst Russ şirketi, MV Solong adlı kargo gemisinin kaptanının Rus uyruklu olduğunu açıkladı.

Portekiz bayraklı geminin mürettebatının Rus ve Filipinli denizcilerden oluştuğu bildirildi. Çarpışma sırasında Stena Immaculate adlı tanker, yaklaşık 220 bin varil jet yakıtı taşıyordu.

Kazayla ilgili yapılan ön soruşturmada, olayın kasıtlı bir saldırı olduğu yönünde bulgulara rastlanmasa da ihtimal dışı bırakılmış değil. İngiliz Ulaştırma Bakanı Mike Kane, parlamentoda yaptığı açıklamada, “Bir şeylerin feci şekilde ters gittiği belli. Ancak şu anda kötü niyetli bir eyleme dair elimizde bir kanıt yok” dedi.

KAPTAN GÖZALTINDA

Humberside Polisi, 59 yaşındaki kaptanın ağır ihmal sonucu adam öldürme şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu. Polis, şüpheli kaptanın hala gözaltında olduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Çarpışma sırasında kaybolan bir mürettebat üyesinin hayatını kaybettiği düşünülüyor. Deniz trafiği izleme verilerine göre MV Solong çarpma anında saatte 18 mil hızla seyrediyordu.

Çarpışma sonrası her iki gemide de büyük patlamalar meydana geldi ve yangın çıktı. Mürettebat gemileri terk etmek zorunda kaldı.

Kazadan sağ kurtulan bir denizci, bazı arkadaşlarının saçlarının alevler içinde kaldığını ancak cankurtaran botuna ulaşmayı başardıklarını söyledi.

İlk etapta birbirine kilitlenen gemiler, Pazartesi akşamı ayrılarak MV Solong’un güneye sürüklenmesine neden oldu. Sürüklenen gemiden akan jet yakıtı, deniz ve kıyıların doğasını tehdit etti. Ancak yakıt sızıntısının önüne geçildi.