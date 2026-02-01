Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da gidecek isimleri belirlemeye çalışıyor. Sarı lacivertlilerde ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Jhon Duran'a yeni talipler çıkmaya devam ediyor. İngiliz basınına göre Duran, İngiltere Premier League ekiplerinden Tottenham Hotspur ve Leeds United'a önerildi. Jhon Duran'ın ismi son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile anılmış fakat Fransız ekibinin transferden vazgeçtiği belirtilmişi. Fenerbahçe'de 21 resmi maçta 5 gol ve 3 asist yapan Jhon Duran, Al-Nassr'dan kiralanmıştı.

