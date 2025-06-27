Forvet arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de Kolombiyalı golcü Jhon Duran’ı ikna etmek için her yola başvuruluyor. Kolombiya’ya giden Futbol Direktörü Devin Özek, yüz yüze görüşüp, yeni sezondaki projeyi ve genç futbolcunun bu projedeki önemini anlattı.

Teknik Direktör Jose Mourinho da Kolombiyalı oyuncuyla telefonla diyalog kurdu. Sarı-lacivertliler, Jhon Duran transferini forma lansmanına yetiştirmeyi hedefliyor.

İKNA OLDU

Sky Sport DE'nin haberine göre Fenerbahçe, Jhon Duran'ı kiralık olarak kadrosuna katıyor. Devin Özek'in Kolombiya'da genç futbolcuyu ikna ettiği öne sürülürken Duran'ın sarı-lacivertli ekibin şartlarını kabul ettiği ifade edildi.

Al Nassr'ın 21 yaşındaki golcüsü, Avrupa'ya dönüp Fenerbahçe'ye imza atmaya oldukça açık.