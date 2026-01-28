Fenerbahçe'de Kolombiyalı santrfor Jhon Duran'a talipler çıkmasının ardından geleceği merak konusu oldu.

Sarı lacivertlilere Duran için ilgisini belirten kulüpler oldu ancak resmi bir teklif de sunulmadı. Jhon Duran, yaşanan dirsek temaslarının ardından transfer için kararını verdi.

TRT Spor'un haberine göre Jhon Duran, Fenerbahçe'den ayrılmak istemediğini yönetime bildirdi. 22 yaşındaki futbolcunun bu şartlar altında sezon sonuna kadar Fenerbahçe forması giymesi bekleniyor.

Duran sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe'de 21 maça çıktı ve 5 gol-3 asistlik skor katkısı verdi. 32 milyon euro piyasa değeri olan futbolcunun sarı-lacivertlilerle kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.