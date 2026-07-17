Geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de kiralık oynayan ve bonservisi Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da bulunan Jhon Duran, Portekiz devi Benfica ile anlaşmaya vardı. Galatasaray'ın da santrfor adayları arasında yer alan Kolombiyalı yıldız golcü, kariyerine Portekiz'de devam etme kararı aldı.

YİNE KİRALIK FORMÜLÜ

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Al-Nassr'ın bonservisine 77 milyon euro ödediği ve yüksek bir beklenti içinde olduğu 22 yaşındaki santrfor, yine kiralanacak. Sözleşmede Benfica tarafında satın alma opsiyonunun da bulunacağı ancak zorunluluk olmadığı ifade edildi.

Habere göre Benfica, oyuncunun yıllık maaşını Al-Nassr ile birlikte ödeyecek. Duran, Benfica için hafta sonunda sağlık kontrolünden geçecek ve tetkiklerin ardından resmen imza atacak.