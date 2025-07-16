Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran'ın antrenmana çıkmaması, teknik direktör Jose Mourinho'yu çileden çıkardığı iddia edilmişti.

Marca'da yer alan habere göre Jhon Duran'ın henüz kampa katılmaması üzerine adeta çılgına dönen Jose Mourinho, konu ile ilgili yaptığı açıklamada sert ifadeler kullanarak "Bu saygısızlık! Burada kurallar net. Kurallara uymayanların sonuçlarına katlanması gerekir. Geldiğinde, ortaya çıkarsa, onunla konuşacağız" dediği belirtilmişti.

Fenerbahçe Futbol A Takımı Medya ve İletişim Yöneticisi Alper Yemeniciler, sosyal medya hesabından paylaşımla çıkan haberleri yalanladı.

Yemeniciler, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun yabancı basında futbolcumuz Jhon Duran ile ilgili söylediği iddia edilen sözler bütünü ile yalandır. Hocamızın bu konuda bir açıklaması olmamıştır. Oyuncumuz akşam saatlerinde takımımızın Algarve kampına katılmak üzere Portekiz’e ulaşmıştır."