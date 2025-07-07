Fenerbahçe, Kolombiyalı forvet Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Suudi Arabistan 1. Ligi takımlarından Al Nassr'ın formasını giyen 21 yaşındaki oyuncunun 1 yıllığına kiralanması için kulübüyle anlaşmaya varıldığı belirtildi ancak transferin maliyeti ile ilgili resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a kısa süre önce 77 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan genç golcü, 6 ay sonra kiralık olarak Fenerbahçe'ye imza attı.

Fenerbahçe, transferin mali detaylarını açıklamazken Fabrizio Romano, oyuncunun Al Nassr'daki maaşının tamamının sarı-lacivertliler tarafından karşılanacağı aktardı. Duran'ın Suudi ekibinde yıllık 20 milyon Euro kazandığı aktarıldı.

6 MİLYON EURO MENAJERLİK ÜCRETİ

Transferin bir diğer dikkat çeken detayı ise Duran'ın temsilcilerine ödeneceği iddia ücret oldu. Gazeteci İbrahim Seten, Kolombiyalı yıldızın transferi için 6 milyon Euro'luk bir menajerlik ücreti ödeneceğini öne sürdü.

KİRALAMA BEDELİ AÇIKLANMADI

Fenerbahçe'nin Al-Nassr'a herhangi bir kiralama bedeli ödeyip ödemediği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Duran, geçen sezonun ikinci yarısında transfer olduğu Al Nassr'da 18 maçta 12 gol kaydetti.