Fenerbahçe Kolombiyalı golcü Jhon Duran transferinde mutlu sona nihayet ulaşmak üzere. 21 yaşındaki golcü, Teknik Direktör Jose Mourinho ile görüştükten sonra sarı-lacivertli takıma “Evet” dedi. F.Bahçe, Jhon Duran’ı 1 ya da 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katacak. Sözleşmede satın alma opsiyonu da bulunuyor.

TEMSİLCİSİ İSTANBUL'A GELDİ

TRT Spor'da yer alan habere göre; Jhon Duran'ın temsilcisi, Fenerbahçe ile son detayları görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Al-Nassr’ın yetki verdiği temsilci, bugün kulübe gelerek Fenerbahçe ile son detayları görüşecek.

İŞTE SÖZLEŞME ŞARTLARI

Kanarya, Duran için Al Nassr’a 7 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Kolombiyalı yıldızın maaşının 10 milyon Euro’luk kısmını F.Bahçe, kalan 8 milyon Euro’yu ise kulübü Al Nassr karşılayacak. Sözleşmede şampiyonluk ve Avrupa’da başarı bonusları da yer alıyor. Şampiyonluk bonusu 1.5 milyon Euro.