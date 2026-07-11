Jhon Duran transferinde Galatasaray cephesinde bekleyiş başladı.
Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki Kolombiyalı golcüyle yıllık 4+1 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlarken, Al Nassr’ın zorunlu satın alma opsiyonunda ısrar etmesi görüşmeleri çıkmaza soktu. Yönetim, şartların değişmesini beklerken transfer şimdilik askıya alındı.
Geçen sezonun ilk yarısını Fenerbahçe, ikinci yarısını ise Zenit'te geçiren Jhon Duran, 30 maça çıktı. Kolombiyalı futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.