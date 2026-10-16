Benfica, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Estadio da Luz'da ağırladığı Celtic'i 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Jhon Duran, iki golle galibiyette öne çıktı.

Portekiz ekibi, 5. dakikada Jhon Duran'ın penaltı golüyle öne geçti. Alexander Bah 23. dakikada farkı ikiye çıkarırken, 36. dakikada yeniden sahneye çıkan Jhon Duran skoru 3-0'a getirdi.

Celtic'in tek golünü 63. dakikada Camilo Duran kaydetti. Benfica'da Vangelis Pavlidis, 89. dakikada maçın skorunu belirledi: 4-1.

BENFICA 2'DE 2 YAPTI

Bu sonuçla Benfica, iki haftada iki galibiyet alarak 6 puana ulaştı. Celtic ise ikinci haftayı da puansız kapattı.

Benfica, Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki maçında Omonia deplasmanına gidecek. Celtic ise sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak.