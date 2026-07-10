Her şey acil bir plan çıktığında veya aynaya bakıp "Şurayı hemen iki dakikada halledeyim" dediğinde başlar. Elimiz hemen o banyodaki jilete gider. Pratik, hızlı ve acısız olduğunu düşünürüz ancak durum her zaman böyle değildir. Jilet, doğru kullanılmadığında cildin en büyük düşmanına dönüşebilir. Vücudumuzda öyle noktalar var ki, oraya jilet değdirmek resmen pimi çekilmiş bir bombayla oynamaktan farksızdır.

GÖZ ÇEVRESİ VE KAŞLAR

Öncelikle göz çevresi ve kaşlardan uzak durmak gerekir. Göz çevresindeki deri, vücudumuzun en ince ve en savunmasız dokusudur. Burada yapılacak ufacık bir el titremesi, sadece derin kesiklere değil, göz sağlığı için de ciddi risklere yol açar. Dahası, jiletle kaş şekillendirmeye çalışmak tek bir yanlış hareketle kaşın yarısına veda etmekle sonuçlanabilir. Bu bölgede milimetrik kontrol sağlayan küçük kaş usturalarını veya cımbızı tercih etmek her zaman daha güvenlidir.

BENLERİN VE SİĞİLLERİN ÜZERİ

Bir diğer büyük tehlike ise benlerin ve siğillerin üzeridir. Cildinizdeki kabarık benlerin üzerinden jiletle geçmek, durdurulması zor kanamalara neden olur. Siğilleri kesmek ise içindeki virüsün jilet aracılığıyla tüm cildinize yayılmasına ve yeni siğillerin çıkmasına yol açar. Bu yüzden o bölgelerin etrafından dikkatlice dolanmalı, ben üzerindeki kılları illa yok etmek istiyorsanız cilde değdirmeden küçük bir makasla dipten kesmelisiniz.

AKTİF SİVİLCELER

Yüzünüzde veya vücudunuzda aktif, iltihaplı sivilceler varsa jilet resmen bir bakteri otobanı görevi görür. Jilet, o sivilcenin başını kestiği anda içindeki tüm enfeksiyonu alır ve tıraş ettiğiniz diğer her yere taşır. Ertesi gün uyandığınızda tek bir sivilce yerine tüm bölgeyi kaplamış bir akne ordusuyla karşılaşabilirsiniz. Üstelik jiletle patlayan sivilcelerin kalıcı iz bırakma riski çok daha yüksektir. Sivilceli bölge tamamen iyileşene kadar tıraşa ara vermek en doğrusudur.

BİKİNİ BÖLGESİNİN DERİNLİKLERİ

Son olarak, bikini bölgesinin derinlikleri de jiletten uzak tutulmalıdır. Bu bölge sürekli nemli, karanlık ve kıyafetlerin sürtünmesine maruz kalan bir yapıya sahiptir. Jilet burada gözle görülmeyen mikro kesikler açtığında bakteriler için harika bir üreme alanı doğar. Sonucunda ise acılı kıl dönmeleri, enfeksiyonlu çıbanlar ve zamanla can sıkan ten kararmaları yaşanır. Bu hassas alanlar için cildi sıfırlamayan, sadece tüyleri kısaltan düzeltici makineleri kullanmak cildinizi büyük bir yükten kurtarır.