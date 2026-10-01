“Maske”, “The Truman Show” ve “Aptal ile Avanak” gibi filmlerle dünya çapında tanınan Jim Carrey, özel hayatında yeni bir adım attı. 64 yaşındaki oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu Min Ah ile dünyaevine girdi. Carrey'nin temsilcisi evlilik haberini PEOPLE'a doğrularken, çiftin ilişkisini yıllarca kamuoyundan uzak tutmayı tercih ettiği ortaya çıktı.

YILLARCA GÖZLERDEN UZAK YAŞADILAR

Jim Carrey ile Min Ah'ın en az 2022 yılından bu yana birlikte olduğu belirtiliyor. Çift, ilişkilerinin büyük bölümünü gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.

İkili, kamuoyu karşısına ilk kez Şubat 2026'da Paris'te düzenlenen César Ödülleri'nde birlikte çıktı.

CÉSAR ÖDÜLLERİNDE AŞKINI İLAN ETMİŞTİ

Carrey, törende yaşam boyu onur ödülüne layık görülürken yaptığı teşekkür konuşmasında Min Ah'a da özel olarak seslendi.

Tamamen Fransızca yaptığı konuşmada ailesine teşekkür eden oyuncu, Min Ah için “muhteşem yol arkadaşım” anlamına gelen “sublime companion” ifadesini kullandı ve ona olan sevgisini dile getirdi.

Çiftin evliliği, bu romantik geceden yaklaşık yedi ay sonra geldi.

2022'DE BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

PEOPLE'ın aktardığına göre Jim Carrey ile Min Ah, 2022 yılında Los Angeles'ta Judd Apatow'un düzenlediği yardım amaçlı komedi gösterisinden ayrılırken birlikte görüntülenmişti.

Carrey ise aynı yıl verdiği bir röportajda daha sakin bir hayat yaşamaktan keyif aldığını anlatmıştı. Ünlü oyuncu, resim yapmaya, ailesiyle vakit geçirmeye ve manevi yaşamına odaklandığını söylemişti.

JIM CARREY DAHA ÖNCE İKİ KEZ EVLENMİŞTİ

Jim Carrey, Min Ah ile evlenmeden önce iki kez nikâh masasına oturdu. Oyuncu, 1987-1995 yılları arasında Melissa Womer ile evli kaldı. Bu evlilikten Jane Erin Carrey adında bir kızı bulunuyor.

Carrey, 1996 yılında ise “Dumb and Dumber” filmindeki rol arkadaşı Lauren Holly ile evlendi. Çiftin evliliği yaklaşık bir yıl sürdü ve 1997'de boşandılar.

Ünlü oyuncunun geçmişte Renée Zellweger, January Jones ve Jenny McCarthy gibi isimlerle de ilişkileri oldu.

“BİR DAHA EVLENMEYECEĞİM” DEMİŞTİ

Jim Carrey, 2008 yılında verdiği bir röportajda iki evliliğinin ardından bir daha evlenmeyi düşünmediğini söylemişti.

Yıllar sonra ise oyuncu, uzun süredir gözlerden uzak yaşadığı ilişkisini evlilikle taçlandırarak bir kez daha nikâh masasına oturdu.