Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Finali serisinin 5. maçında JM Çanakkale Belediyespor, Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor'u 69-51 mağlup ederek Süper Lig'e çıktı.
Mavi-beyazlılar, 2-2'lik eşitliğin bulunduğu serinin son maçında, kırmızı-siyahlı rakibini Anafartalar Kapalı Spor Salonu'nda ağırladı.
Müsabakanın ilk çeyreğini 20-18 üstün tamamlayan ev sahibi takım, soyunma odasına da 37-32 önde girdi.
Üçüncü çeyreği de 56-41 önde bitiren mavi-beyazlılar, baştan sona üstün götürdüğü müsabakada sahadan 69-51 galip ayrılarak seride 3-2 üstünlük sağladı.
JM Çanakkale Belediyespor, 2025-2026 sezonunda ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.