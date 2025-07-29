Son olarak Milan'da kiralık olarak forma giyen Chelsea'nin Portekizli yıldızı Joao Felix, sürpriz bir kararla Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu.

İsmi bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan 25 yaşındaki futbolcu, Al Nassr ile resmen anlaştı. Al Nassr'ın transfer için Chelsea'ye 30 milyon Euro ödeyeceği, rakamın bonuslarla 50 milyon Euro'ya çıkabileceği belirtildi. İki yıllık sözleşmeye imza atan Joao Felix'in ise toplam 70 milyon Euro net ücret kazanacağı öğrenildi.

Al Nassr böylece, Aymeric Laporte, Marcelo Brozovic, Sadio Mane, Cristiano Ronaldo gibi yıldızların yanına Joao Felix'i de dahil etti.

Kariyerine Benfica'da başlayan Felix, daha önce 126 milyon Euro bonservisle Atletico Madrid, 52 milyon Euro karşılığında ise Chelsea'ye transfer olmuştu. 25 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz sezon Milan formasıyla çıktığı 21 resmi maçta 3 gol atarken, 1 de asist yaptı. Portekiz Milli Takımı formasını da 45 kez terleten Joao Felix'in 9 golü bulunuyor.