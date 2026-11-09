Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayan ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan Corendon Alanyaspor'da teknik patron Joao Pereira, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında hem oyun planını hem de geleceğini masaya yatırdı.

Karşılaşmaya planladıkları gibi başladıklarını dile getiren genç teknik adam, skoru lehlerine çevirebilecek fırsatları harcadıklarını ifade etti:

"Maça aslında son derece iyi bir giriş yaptık. İlk dakikalarda 1-2 net pozisyon bulduk; skoru 1-0 yapabilirdik ancak değerlendiremedik. Ardından savunma arkasına atılan çok basit bir topla ilk golü ağlarımızda gördük. Bu pozisyon tam da antrenmanlarda üzerinde özel olarak durduğumuz bir konuydu; hafta boyunca çalıştık ama maalesef sahada uygulayamadık. İlk golden kısa bir süre sonra ise yine çalışmamıza rağmen stoperimizin öne çıkmaması gereken bir anda öne fırlamasıyla skor 2-0'a geldi."

"6 POZİSYON BULDUK, KORKARAK GERİ ÇEKİLMEDİK"

Yenilen gollere rağmen takımının mücadele gücünden ve oyun disiplininden taviz vermediğini belirten Pereira, skora rağmen sahaya konan reaksiyonun değerli olduğunu savundu:

"Kaybedilen bir müsabakanın ardından takımı övüyor gibi görünmek istemem ancak sahada en azından futbol oynamaya çalışan cesur bir ekip vardı. Ligin en formda takımlarından birine karşı tam 6 net gol pozisyonu ürettik. Böyle büyük rakiplere karşı yakaladığınız fırsatları gole çeviremezseniz işiniz imkânsız hale gelir. Bu maçta sahaya koyduğumuz üretkenliğin yarısını diğer haftalarda gösterebilseydik bugün puan tablosunda bambaşka bir yerde olurduk. Kapanmadık, uzun toplara sığınmadık, korkmadan hücumu düşündük. Takımın oyun niyetinden ve mücadelesinden memnunum."

"İSTİFA İSTENİRSE KONUŞULUR"

Basın mensuplarının yönelttiği istifa ve geleceğine dair sorular karşısında sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini hatırlatan Pereira, lig tablosu üzerinden yapılan erken eleştirilere karşı çıktı: