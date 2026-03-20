Kolombiya’da John Duran tartışması yaşanıyor… Rusya'daki kariyerine iyi bir başlangıç yapan golcü oyuncu milli takıma seçilemeyince ülkede gündem oldu.

Kolombiya basınında yer alan haberde, "Forvet oyuncusu, resmi maçlarda oynamasına ve kadro dışı bırakılmasını haklı çıkaracak herhangi bir sağlık raporu olmamasına rağmen, Néstor Lorenzo'nun listesinde yer almıyor. Bu küçük bir mesele değil. Durán, teknik ekip tarafından neredeyse dokuz aydır dikkate alınmıyor; bu durum, uluslararası futboldaki mevcut performansıyla keskin bir tezat oluşturuyor. Şu anda Rusya'da Zenit Saint Petersburg'da forma giyen Durán, ilk birkaç maçında penaltıdan iki gol kaydetti." ifadeleri yer aldı.

TARTIŞMA YAŞANMIŞTI

Duran'ın Kolombiya Milli Takım teknik direktörü Nestor Lorenzo ile daha önce yaşadığı bir tartışma nedeniyle kadroya alınmadığı iddia edildi.

Konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"2025 yılının ortalarında, Peru ile oynanan Dünya Kupası eleme maçından sonra yaşanan olay hala gündemde. O dönemde çıkan haberlere göre, Barranquilla'daki Metropolitano Stadyumu'nda ev sahibi takımın soyunma odasında teknik direktör Lorenzo ve bazı oyuncular arasında hararetli bir tartışma yaşanmıştı.

Bu olayın, ilişkilerinde bir dönüm noktası olduğu söyleniyor. Kolombiya Futbol Federasyonu'na göre oyuncu başlangıçta sakatlık nedeniyle kadro dışı bırakılmış olsa da ve büyük bir çatışma resmi olarak doğrulanmamış olsa da, forvet oyuncusu o zamandan beri milli takım çağrılarında önemini kaybetti. Kamuoyuna yapılan açıklamalar taktiksel kararlar, pozisyonu için rekabet ve fiziksel durum üzerine yoğunlaştı, ancak tartışma hiçbir zaman tam olarak sona ermedi."