NBA’de Denver Nuggets, evinde Phoenix Suns‘ı 149-141 mağlup ederken Nuggets'ın Sırp yıldızı Nikola Jokic tarihe geçti.

Denver Nuggets'ın 21 sayı öne geçtiği mücadelenin son son saniyelerinde Kevin Durant bulduğu üç sayılık isabet ile maçı uzatmalara taşıdı. Uzatmalarda Jokic ile ritmini bulan Denver Nuggets, maçı 149-141 kazandı.

JOKIC FARK YARATTI

Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic, 31 sayı, 21 ribaund ve 22 asistle NBA tarihinde bir ilke imza attı. Sırp pivot, 30-20-20’lik triple-double yapan ilk oyuncu oldu. Sırp yıldız yakaladığı istatistiklerle kırılması zor bir rekora imza atarken kırdığı rekor büyük yankı uyandırdı.

Phoenix’de Devin Booker’ın 34 sayı – 7 asisti galibiyet için yeterli olmadı. Kevin Durant 29 sayıyla oynarken Bradley Beal sadece 11 sayıda kaldı.