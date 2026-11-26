Angelina Jolie ile Brad Pitt, Fransa'nın güneyindeki Château Miraval üzerindeki yıllardır süren hukuk mücadelesinde uzlaştı. BBC'nin haberine göre mahkeme dışında varılan anlaşma, iki oyuncunun birbirine açtığı iki davayı da kapatıyor.

İkilinin temsilcileri çarşamba günü yaptıkları ortak açıklamada, "Ailemizin yararını gözeterek mahkeme dışında anlaştık, başka bir yorum yapmayacağız." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, basında yer alan yorumlara ilişkin de şu uyarı yapıldı: "Basında 'kaynaklara' dayandırılan yorumlar ne bizden ne de yakınımızdaki birinden geliyor."

EVLENDİKLERİ ŞATO DAVALIK OLDU

Jolie ile Pitt, şato ve bağların çoğunluk hissesini 2008'de satın aldı. Altı yıl sonra burada evlenen çiftin ayrılık süreci, Jolie'nin 2016'da boşanma davası açmasıyla başladı.

Pitt, açtığı davada Jolie'nin şato ve bağdaki payını kendisinden izin almadan sattığını öne sürdü. İkisinin, diğerinin onayı olmadan hisselerini satmamak üzere anlaştığını savundu. İddiaya göre Jolie, payını Rus oligark Yuri Şefler'in denetimindeki Lüksemburg merkezli bir içki şirketine devretti.

Pitt, dava dilekçesinde Jolie'nin kendisine "zarar vermeye çalıştığını" ve satış nedeniyle "zehirli bağlantıları ve niyetleri olan bir yabancıyla" ortak olmak zorunda kaldığını savunuyordu.

KARŞI DAVADA UÇAKTA ŞİDDET İDDİALARI

Jolie ise karşı davasında, 2016'da Fransa'dan Los Angeles'a giden özel uçakta yaşandığını öne sürdüğü olayları mahkemeye taşıdı. Dilekçesinde Pitt'in, çocuklarına fazla hoşgörülü davrandığını söyleyerek kendisine bağırdığını, başından tuttuğunu, çocuklarından ikisine saldırdığını, ailesine hakaret ettiğini ve üzerlerine içki döktüğünü iddia etti. Çiftin altı çocuğu o sırada 8 ile 15 yaş arasındaydı.

Polisin soruşturduğu olayla ilgili Pitt hakkında suçlama yöneltilmedi. Pitt, iddiaları başından beri reddediyor.

İkili, sekiz yıl süren hukuk mücadelesinin ardından geçen yılın sonunda boşanma konusunda anlaşmıştı. Miraval anlaşmazlığı, aralarında kalan son büyük dava dosyasıydı.

Jolie ile Pitt, 2005 yapımı "Mr. & Mrs. Smith" filminin setinde tanışmış, basın çifte "Brangelina" adını vermişti. 2014'teki evlilik, Pitt'in Jennifer Aniston'dan sonraki ikinci, Jolie'nin ise Billy Bob Thornton ve Jonny Lee Miller'dan sonraki üçüncü evliliğiydi.