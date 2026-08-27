Türkiye’nin en çok tercih edilen ve en fazla ürün çeşitliliğine sahip turizm markalarından biri olan Jolly, 2026 yılında da büyümesini sürdürüyor ve güçlü bir performans sergiliyor. Turizm sektöründe yurt içi misafir payının arttığına dikkat çeken Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, ‘’Jolly olarak biz de iç piyasadaki güçlü büyümemizi 2026 yılında sürdürüyoruz. Sektörümüzde yurt içinde daha fazla olmak üzere bütün ürünlerde ciddi talep artışları görülüyor. Biz de sektör ortalamasından yaklaşık yüzde 50 daha fazla talep alarak pazar kazanımımızı devam ettiriyoruz. Geçen yıl yurt içi misafir geceleme sayısında yüzde 40’lara varan bir büyüme gerçekleştirdik. Bu sezon sonunda da benzer bir büyümeye imza atmayı hedefliyoruz. Sektörün üzerinde bir büyüme yakalayarak pazar payımızı büyütme stratejimizi sürdüreceğiz’’ diye konuştu.

‘’İç turizmin öneminin arttığını görüyoruz’’

Türkiye turizm sektörünün gelişimine dair de Vardar, ‘’2019’dan 2025’e yıllık bileşik büyüme oranı, yurt dışı turist geceleme sayısı yaklaşık yüzde 5 büyürken, aynı dönemde yurt içi misafir geceleme sayısının yaklaşık yüzde 13 büyüdüğünü görüyoruz. 2026 sezonuna baktığımızda da benzer şekilde yurt içi misafir ağırlığının artmakta olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla yıldan yıla iç turizmin öneminin arttığı ve turizmin lokomotif haline geldiğini söyleyebiliriz’’ dedi.

‘’Sonbahar aylarında tatil talebi artıyor’’

Eylül ve ekim aylarının artık yaz sezonunun sonu olarak değil güçlü tatil dönemi olarak konumlandığına işaret eden Vardar, şunları söyledi: ‘’Eylül ve ekim aylarının da artık yeni yaz dönemi olduğunu söylemek mümkün. Temmuz ve ağustos aylarında olduğu gibi bu dönemde de artan bir tatil talebi var. Uygun tatil seçenekleri, temmuz-ağustos aylarına kıyasla daha kolay müsait oda bulunabilmesi ve güney sahillerindeki olumlu iklim koşulları talebi artıran nedenler arasında yer alıyor. Şimdiden hem uygun fiyata tatil yapmak isteyen ailelerin hem de okullar açıldıktan sonra çocuksuz çiftlerin tatil yapmak yönündeki taleplerinin ayrı ayrı yükseldiği bir dönemde, biz de bu taleplere cevap vermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.’’

‘’2 milyon kişiye yakın misafir sayımızı daha da artıracağız’’

Jolly olarak diğer hizmet kalemlerinde de büyüme gösterdiklerinin altını çizen Vardar, ‘’Yalnızca yurt içi değil; yurt dışı turlar, kültür turları, Kıbrıs otelleri ve gemi turları da büyümeye devam ettiğimiz diğer önemli ürün seçeneklerimiz arasında yer alıyor. Yıldan yıla artan büyüme performansımızı artırıyoruz. 2026 başında ulaştığımız 2 milyon kişiye yakın performansımızın üzerine koyarak bu yıl da misafir sayımızdaki artışı sürdürmeyi hedefliyoruz. Bu büyümemizin alt yapısını ise zengin otel portföyümüz ve tur seçeneklerimizle birlikte müşteri memnuniyeti en başa yazma politikamız oluşturuyor. Misafirlerimizin seyahatle ilgili her ihtiyacına cevap veriyoruz ve onların güzel anılar biriktirmesinin mimarlığını üstleniyoruz’’ dedi.

“Yurt dışı turlarda eylül başı itibarıyla erken rezervasyon dönemini başlatıyoruz”

Yaz döneminde sektörün üstünde güçlü performans sergileyen Jolly, 2027 yılı yurt dışı tatil ve seyahat fırsatları için de erken rezervasyon dönemini başlatıyor. Erken rezervasyonun fiyat avantajı dışında seyahat kalitesi üzerinde de etkili olduğunu belirten Vardar, ‘’Yurt dışı turlarda eylül başı itibarıyla erken rezervasyon dönemini resmi olarak başlatıyoruz. 2027 yılında dünyanın dört bir yanında, vizeli ve vizesiz destinasyonlara ürün portföyümüz üzerinden ulaşmak mümkün olacak. Erken rezervasyon, tatili önceden planlamanın ve seyahat deneyimini daha doğru kurgulamanın önemli bir parçası haline geldi. 1 Eylül itibarıyla başlayacak 2027 yurt dışı erken rezervasyon döneminde misafirlerimizin karşısına dünya çapında farklı destinasyon ve ürün alternatifleriyle çıkacağız.

“Uzak rotalarda yine misafir tercihinde önde geliyoruz; Japonya, Güney Kore ve Tayland talepleri artışta”

Avrupa ve Asya’daki rotalara da ilginin yükseldiğini söyleyen Vardar, ‘’Yunanistan’ın yanı sıra vizeli destinasyonlarda İtalya ve İspanya gibi klasik destinasyonlara ve Japonya, Kore ve Tayland gibi uzak destinasyonlara da yüksek talepler alıyoruz. Uzak rotalarda da yine misafirlerin tercihi olmaktan mutluluk duyuyoruz. Geçen senelerde olduğu gibi vizesiz destinasyonlar arasında Mısır- Sharm El Sheik talepte başı çekiyor. Bu sene özellikle 31 Ekim’de Karadağ’ın vize uygulamasına geçecek olması nedeniyle bu kısa dönemde yüksek oranda talep bekliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

‘’Ilıman ortam oluşunca Dubai’ye talep yeniden artıyor’’

Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla birlikte körfeze ilginin yeniden canlandığına da dikkat çeken Vardar, şöyle konuştu: ‘’Bölgedeki gelişmelerle geri plana düşen Dubai destinasyonunda ılıman bir ortamın oluşması koşullarında ve 5-7 yıldızlı tesislerin çok uygun fiyatlara bulunabilmesiyle birlikte talebin ciddi şekilde arttığını gözlemliyoruz. Gelecek dönemde talepte bölgesel gelişmeler başrol oynayacak. Ayrıca son yıllarda çok daha fazla tercih edilen bir destinasyon haline gelen Yunanistan’da ise yalnızca ana karada değil, tüm adalarda misafirlerimizi en geniş otel portföyüyle buluşturuyor ve feribot biletine kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kapsamlı bir hizmet sunuyoruz. Bir diğer açıdan da Jolly ile yurt dışına çıkmanın seyahat kalitesine etkisi de özel önem taşıyor. Misafirlerimiz, herhangi bir sorunla karşılaştıklarında güvenilir ellerde olduklarını bilmenin verdiği güvenle tatilin keyfine, yeni yerler ve kültürler keşfetmeye odaklanabiliyor.’’

‘’Nehir turları parlayan bir yıldız olarak öne çıkıyor’’

Gemi turlarının tüm dünyada popülerliği giderek artığını ileten Vardar, ‘’Bir diğer önemli trend olarak ise gemi turları öne çıkıyor. Gemi turları, sadece belli yaş gruplarının tercih ettiği, niş bir tatil opsiyonu olarak görülmekten çıkıyor ve misafirler Ege ve Akdeniz’den Uzak Doğu’ya Arap Yarımadası’na Karayipler’e kadar çok farklı ürün tercihlerinde bulunabiliyor. Özellikle bu alan içerisinde en dikkat çekici ürünlerin başında nehir turları parlayan bir yıldız olarak öne çıkıyor’’ diye konuştu.

‘’Kültür turlarında Turistik Doğu Ekspresi ön planda’’

Anadolu’nun zengin kültür mirasını daha fazla kişiyle buluşturmaya özel önem verdiklerini belirten Vardar, şunları söyledi: ‘’Kurulduğumuz yıldan bu yana paket turları ile Türkiye’nin her noktasına ulaşıyoruz. Sorumlu ve sürdürülebilir turizm yaklaşımıyla düzenlediğimiz kültür turlarında, gerek güzergâh çeşitliliği gerek rehber kalitesi gerekse de yılların bilgi birikimiyle misafirlerin ilk tercihi olmak bize gurur veriyor. Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Türkiye’nin dört bir yanına turlarımız mevcut. Özellikle bunların içerisinde Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu turlarımız ile yakın dönemde satışa çıkacak olan Turistik Doğu Ekspresi ön planda olan destinasyonlarımız arasında yer alıyor. Turistik Doğu Ekspresi için şimdiden talep toplamaya başladık. Bu destinasyonu Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz turlarımız da takip ediyor.’’

‘’Kıbrıs artan yatak kapasitesi, uzun sezonu ile önemli fırsatlar sunuyordu ve biz de ciddi büyümeler gerçekleştirdik’’

Kıbrıs için de Vardar, şu ifadelere yer verdi: ‘Kıbrıs son yıllarda artan yatak kapasitesi ve uzun süren sezonu ile önemli bir tatil alternatifi oldu. Biz de bu destinasyonu sadece otel konaklaması olarak görmedik. Köklü tarihini, eşsiz kültürel mirasını ve doğal güzelliklerini ön plana çıkaracak paket turlar hazırlayarak büyümemizi destekleyecek altyapımızı hayata geçirdik. Otel konaklamaları ile birlikte önemli bir kültür turu rotası olarak konumlandırdık. Bu yaklaşımımızın karşılığını da aldık, Kıbrıs’ta son 3 yıldır çok ciddi büyümeler gerçekleştirerek pazardaki yerimizi güçlendirdik. Bu yıl da büyümemizi üzerine koyarak devam ettiriyoruz.’’

‘’Misafirlerimize uygun ödeme koşulları ve kampanya alternatifleri sunuyoruz’’

Tüm büyüme hedeflerinin yanında misafirlerine sundukları avantajları da geliştirmeye devam ettirdiklerini belirten Vardar, ‘’Misafirlerimize en konforlu, en iyi konaklama şartlarını sunmanın yanında, buna ulaşımın kolaylığı için uygun ödeme koşulları yaratmaya ve her bütçeye uygun alternatifler sunabilmek için çok çeşitli kampanyalar düzenlemeye her zaman olduğu gibi önem veriyoruz. Önümüzdeki erken rezervasyon döneminde de bu koşullar ve kampanyaları artırarak devam ettireceğiz’’ dedi.