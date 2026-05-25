Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan teknik direktör Jorge Jesus ile sürpriz bir gelişme yaşandı. Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılan Portekizli teknik adamın sözleşmesi sona ermişti.

Suudi gazeteci Bukairy'nin son dakika geçtiği habere göre, Al Nassr, Jorge Jesus'la 1 yıllık anlaşmaya vardı. Takım kaptanı Cristiano Ronaldo'nun Portekizli teknik adamla sözleşme yenilenmesi gerektiğini yönetime bildirmesi sonrası adımların atıldığı ifade edildi. Kısa süre içerisinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Jorge Jesus'un adı son günlerde Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da anılıyordu. Deneyimli çalıştırıcı geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Her yerde kazandım. Şampiyon olamadığım tek yer Fenerbahçe'ydi. Belki de Fenerbahçe'de tamamlanması gereken bir hikayem vardır. Bu da ihtimallerden biri. Sadece Fenerbahçe değil, Türkiye'den başka bir takım da bana teklif yaptı. Türkiye'de üç büyük takım var: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Bu üçünden ikisi benimle ilgilendi. İkinci takım şimdilik sır olarak kalsın."