UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç'i 2-1 mağlup eden Portekiz Milli Takımı'nda gözler Cristiano Ronaldo'ya çevrildi. Norveç ile oynanan ilk maçta yedek kulübesine çekilen ve ısınmaya çıkmasına rağmen süre alamayan Ronaldo, bu karara tepki göstererek milli takım kampından ayrılmıştı.

RONALDO'NUN KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Portekiz'in Norveç galibiyetinin ardından teknik direktör Jorge Jesus, Ronaldo ile ilgili açıklamalarda bulundu. Jesus, "Ne olacağını bilmiyorum, benim için her şey açık. Milli takıma çağrılmadan önce geleceğine karar vermeli." dedi.

"BİR YANLIŞ ANLAŞILMAYDI"

Deneyimli teknik direktör, "Eğer oynuyorsa ve milli takımda olmak istiyorsa, ne zaman isterse dönebilir. Neden olmasın? Bir yanlış anlaşılmaydı ve bence çözülmesi kolay." ifadelerini kullandı.

Jesus, "Bana kalırsa her şey yolunda. Ne zaman çözüleceğini bilmiyorum, göreceğiz." dedi.

"KARARI O VERECEK"

Jorge Jesus, "Onun kalmasını istiyorum. Bunun bir sonu olduğunu, sonsuza dek sürmeyeceğini biliyor. Ama milli takım kariyerini nasıl isterse öyle bitirmesini isterim. Kararı o verecek. Bunu konuştuk." açıklamasında bulundu.

"ONUNLA KONUŞTUK"

Jesus, "İlk milli takım davetinde ona 'Sana ihtiyacım var. Oynasan da oynamasan da sana ihtiyacım var.' demişti. Şimdi de aynı şey geçerli." dedi.

Deneyimli teknik adam, "Benim için ilk başta bu asla bir sorun değildi. Bir antrenör olarak normal kabul ettiğim bir şeydi. Bana göre Cris, Al Nassr'da oynarsa ve milli takıma dönmek isterse bir sonraki kadroya çağrılacak." ifadelerini kullandı.

JESUS NE DEMİŞTİ?

Jorge Jesus, Danimarka ile oynanan maçın ardından Norveç maçı sonrası Ronaldo hakkında konuşacağını söylemişti. Jesus, "Son maçın ardından her şeyi açıklayacağım. Futbolda çok tecrübem var ve işlerin farklı olması için hiçbir şey yapmadım. Norveç maçından sonra bunu konuşacağız. Bu durumdan kaçmam ya da saklanmam." demişti.